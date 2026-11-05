La flota de Cambados constata el buen arranque de la volandeira con más de 25 toneladas y 130.000 euros en cuatro días

La responsable de Mar, Marta Villaverde, junto al patrón mayor, Alejandro Pérez Gonzalo Salgado

Más de 25 toneladas y medio de producto y 130.464 euros. Esos son los buenos datos que arroja el inicio de la campaña de la volandeira en Cambados tras cuatro jornadas de faena. Unas buenas sensaciones de arranque que celebró hoy la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una visita al puerto de Tragove, donde pudo ver en primera persona la descarga del bivalvo de las embarcaciones, que regresaron con los topes de captura de permitidos, “un moi bo sinal”.

La flota de Cambados descarga 5.800 kilos de volandeira y el precio medio cae un euro en la primera jornada de campaña Más información

La extracción permanecerá abierta hasta el 31 de marzo y el objetivo es el de repetir los números alcanzados en una excelente campaña de 2025/2026. Por ello, el patrón mayor de la Cofradía cambadesa, Alejandro Pérez, llamó a la produncia por tratarse de los primeros días de actividad, aunque “todo fai pensar que imos ter boa campaña, como a do ano pasado”, indicó.

En el sumario de estas cuatro jornadas, solo en la primera no se superaron las seis toneladas de producto, extrayéndose incluso el pasado martes un total de 7.172 kilos del bivalvo. En cuanto al precio, aunque el medio se vio ligeramente resentido en su inicio, hoy creció de forma importante hasta alcanzar un máximo de 13,65 euros por kilo y un medio de 5,53 euros, treinta céntimos más que lo alcanzado en su jornada inaugural.

Con respecto al año pasado, sin embargo, los precios continúan a la baja, ya que en los cuatro primeros días de faena se había registrado un precio medio de 6,68 euros el kilo y una facturación superior a 160.900 en la lonja de Cambados. No obstante, la producción incluso supera la de la campaña pasaba, con tonelada y media más que en 2025.

Líder en producción del bivalvo

La conselleira aprovechó su visita para destacar que Arousa concentra la mayor parte de la producción gallega de volandeira (Aequipecten opercularis), con la lonja de Tragove como el principal punto de comercialización de la especie. Su extracción constituye una fuente de actividad para la flota artesanal durante los meses de invierno y abastece tanto los canales de venta en fresco como la industria transformadora gallega.

La campaña está regulada por el plan de gestión de la pesca con bou de vara y bou de mano, que establece límites de captura de hasta 50 kilos diarios por tripulante enrolado y un máximo de 150 kilos por embarcación. Estas medidas forman parte de la ordenación de la actividad extractiva y del aprovechamiento sostenible de los bancos naturales.

Rianxo mantiene los datos

El otro puerto de referencia en Arousa es el de Rianxo, que está consiguiendo mantener los datos del pasado ejercicio. Así, la rula barbanzana suma 6.410 kilos de volandeira y una facturación de 25.793 euros, en este arranque de campaña. En su caso, aunque sus precios medios son sensibilemente más bajos que los registrados en Cambados, sí son algo mejores que los alcanzados el pasado año en Rianxo, con 3,99 euros por kilo, alcanzando en estos cuatro días los 4,02. Sin embargo, y a lo contrario que ocurre en la villa del albariño, la producción sí se ha visto ligeramente reducida, con doscientos kilos menos de producto.