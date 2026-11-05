Cambados humanizará y renovará los servicios de la calle Carreira con una inversión prevista de más de 600.000 euros

Uno de los tramos de la calle Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados proyecta humanizar la Rúa Carreira. Situada en las inmediaciones de la Praza de Fefiñáns, esta calle ha ido creciendo con el paso de los años, pero no así sus servicios, pasando de un camino a una calle residencial con un importante tránsito de vehículos. Otrora fue, de hecho, la principal entrada a la villa del albariño desde la iglesia de San Benito, tal y como recuerda el alcalde, Samuel Lago, que incide en la necesidad de una “renovación profunda” de esta vía, para cuya obra se baraja ya una inversión de una horquilla de entre 600.000 y 800.000 euros.

Así pues, se proyecta una humanización integral de toda la calle, desde Fefiñáns hasta la salida con la Avenida de Vilagarcía, con aceras, medidas de calmado de tráfico y una renovación completa de los servicios. Una recurrente demanda de los vecinos de Carreira, que incluso emprendieron el pasado año una recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento esta necesaria mejora.

El proyecto lo redactará el arquitecto Juan Pons, con un contrato ya adjudicado por una cuantía de 17.908 euros, que resolverá las actuaciones concretas a acometer y el presupuesto final, aunque Lago apunta ya a que superará los 600.000 euros. Para ello tendrá un plazo de cuatro meses.

Financiación

Dada su elevada cuantía, el alcalde afirma que la intención del gobierno local es poder financiar la obra con cargo al Plan Extra de la Diputación, aunque de poder reducirse algo el presupuesto tras la redacción del proyecto se optaría por otro programa de la administración, como es el caso del Plan +Provincia.