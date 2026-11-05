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Cambados

Adriana Otero, del Asorey, y Dania Pascual, del Alobre, ganan el ‘Cambados Mar de Letras’

A. Louro
05/11/2026 19:17
Entrega de los premios de la anterior edición del concurso
Entrega de los premios de la anterior edición del concurso
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El IES Francisco Asorey entrega el próximo lunes los premios del certamen escolar Mar de Letras que convoca anualmente junto al Concello de Cambados para todos los colegios de Galicia y que está dotado con 750 euros. En esta edición, los cuatro premios se quedan en O Salnés. En la categoría de poesía, el primer premio recayó en la creación de Dania Pascual Mendoça, alumna del IES Castro Alobre de Vilagarcía, titulada ‘Sen Permiso’. El segundo puesto se lo quedó Saray Camiña Ruibal, del IES Sanxenxo, con ‘Nós, non estamos extintos’.

En cuanto a la categoría de relato, los dos premios se quedaron en casa, con doble reconocimiento para el IES Francisco Asorey. El premier puesto fue para ‘Zurda’, de Adriana Otero Dozo, y el segundo para ‘A última vez que fomos dous’, de Zoe González Pérez.

El acto de entrega de premios será en el salón de actos del instituto, contando con la presencia de diversas autoridades de la Xunta y del Concello, dentro de la programación del Día de Cabanillas. El jurado estuvo compuesto por Domingo Tabuyo, exprofesir del IES Francisco Asorey y promotor del certamen, junto con las docentes Rocío Fondevila Crespo, Inmaculada Castro González, Alicia Búa Pintos y Berta Casteleiro Pena.

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