La DO Rías Baixas concluye su itinerario promocional para este año en Puerto Rico

El Consello Regulador organizó un showroom en San Juan Cedida

La Denominación de Orixe Rías Baixas ha concluido su itinerario internacional con una nueva acción promocional en San Juan de Puerto Rico, con una acción a la que asistieron cerca de un centenar de prescriptores, entre los que se encontraban influencers, “winelovers”, “foodies”, medios de comunicación, sumilleres e importadores.

El acto central fue un showroom en el que han participado 26 bodegas de Rías Baixas y más de 60 marcas de estos vinos atlánticos. Hasta allí se desplazaron el secretario general y la directora de marketing de este Consello Regulador, Ramón Huidobro y Eva Mínguez, y algunas de las bodegas participantes.

Previamente al showroom se celebró un seminario sobre los vinos de Rías Baixas, que fue presentado por Huidobro e impartido por Alejandro Ferris, de la Academia de Sommelier de Puerto Rico. La mayoría de los vinos que se degustaron pertenecían a la añada 2025, pero también hubo representación de la añada 2024 a la 2020, así como algún vino de la 2018 y 2016.

Puerto Rico ocupa la tercera posición hace ya bastantes años en su top ten de ventas internacionales, posición que mantiene según los datos de la campaña 2025-26, con un volumen de 620.642 litros y un valor que supera los cinco millones.