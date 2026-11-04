El Pazo Torrado gana una segunda vida tras la reforma integral y Cambados recupera su motor cultural

El presidente de la Diputación, Luis López, participó en la reapertura del complejo de Torrado Gonzalo Salgado

Hoy fue “un día importante para Cambados”, porque recuperó su motor cultural, pero también un “elemento moi significativo” de su patrimonio. Así, tras una inversión global de más de 900.000 euros —aportados por la Diputación a través del Plan Extra y del +Provincia— el Pazo Torrado, sus jardines y el parque infantil reabrieron sus puertas.

Una de las “maiores obras nos últimos anos” realizadas por el Concello que consiguieron poner punto y final a la degradación de un edificio que se ha convertido en los últimos años como referente cultural en Galicia por el nivel de sus exposiciones. “Adaptamos o continente ao contido”, señalaba esta tarde el alcalde, Samuel Lago, que agradeció a la Diputación la inversión realizada en el municipio.

“Un proxecto estratéxico que pon a disposición da veciñanza e dos visitantes desta capital do viño Rías Baixas un espazo museístico completamente renovado”, recalcó el presidente de la Diputación, Luis López. Una inversión sin precedentes para una sala de exposiciones, según puso en valor el edil de Cultura e Patrimonio, Liso González, que recalcó la intención de la obra para que el “espazo sexa máis funcional”.

La obra rondó os 800.000 euros y a ella se le sumaron más de 112.000 euros para la renovación del Parque de Torrado, cuyas puertas se reabrieron también para las familias tras poner fin al mal estado de los elementos de juego.

Actuaciones acometidas

En cuanto al pazo, el objeto de esta intervención fue el de realizar las obras necesarias para rehabilitar todas las edificaciones, jardines, anexos y cierres de la hinca con la finalidad de potenciar la cultura y el patrimonio. De este modo, en el interior del pazo se llevó a cabo una renovación completa del espacio museístico con nuevos elementos de carpintería exterior y tarimas paneladas, iluminación, instalaciones de proyección de imagen y sonido, mejora de la envolvente térmica y de la cubierta y revisión de la estructura. En los jardines, se actuó sobre el sistema de iluminación, conservación de los elementos singulares como el hórreo, el palomar, los alpendres y los anexos; se revitalizaron las especies vegetales y, por otro lado, se llevó a cabo la renovación de los aseos del parque, y la sustitución parcial del muro perimetral de cierre.

Con ello, el Pazo Torrado gana una segunda vida y pone fin a un avanzado estado de deterioro que está sufriendo el edificio, causado, en especial, por la acción de una plaga de termitas, que destrozó las carpinterías exteriores e interiores, ya sustituidas. Además, se trata de la primera actuación integral en el inmueble tras ser adquirido por el Concello hace ya más de dos décadas.

También importante fue la actuación en el parque, demandada por las familias de los usuarios hace ya años. Así, se ha realizado una intensa renovación de los elementos de juego, cuyo estado pedía a gritos su mejora, con la instalación de nuevos juegos, siendo el más grande una torre con un tobogán y tirolina.