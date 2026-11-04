Archivan una causa contra una conservera por el fallecimiento de un operario

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra ha ratificado el archivo de una causa contra una conservera saliniense por un accidente laboral que acabó con el fallecimiento de un operario. La Justicia resolvió sobre la innecesariedad de continuar con la práctica de diligencias después de que los informes emitidos por las distintas instituciones, como el Imelga, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social o el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga). Este último apunta como causa del accidente a una “imprudencia del trabajador por saltarse las medidas de seguridad en la zona donde sucedió”, en un elevador, “quizás por un exceso de confianza o costumbres mal adquiridas”, no resultando “indicio alguno que apunte a una posible infracción de la normativa de riesgos laborales por parte de la empresa”, sita en Sete Pías.

Así pues, la Audiencia Provincial confirmó la decisión del Juzgado de Cambados, contra la que presentó un recurso. En él se alegaba la necesidad de realizar una prueba testifical a los trabajadores de la conservera para determinar si realmente se trató de una “imprudencia” del operario o si su conducta “estuvo condicionada por prácticas habituales, presión productiva, deficiencias formativas o fallos de supervisión”.

Extremos, señalaba el recurso, que podían ser “esclarecidos mediante declaraciones y aportación interna de la empresa” para la correcta calificación de los hechos. Sin embargo, la Audiencia, al igual que el Juzgado de Instrucción, no vio motivos para alargar la instrucción ante el resultado de los informes que obran en la causa y que “son concluyentes, no constatándose incumplimiento empresarial de medida preventiva alguna”.

Asimismo, resuelve que “las diligencias testificales interesadas carecen de utilidad en la medida que no rebatirían los informes antes señalados”. El auto emitido por la Audiencia Provincial es firme y contra él no cabe posibilidad de recurso.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero del año 2025, cuando un trabajador de 47 años falleció en una nave del polígono industrial de Sete Pías al quedarse atrapado en un transelevador.