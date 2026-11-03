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Diario de Arousa

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Cambados

Xironsa organiza su magosto con una fiesta con castañas y mucha música en el Salón Peña

A. Louro
03/11/2026 08:22
Edición anterior del magosto
Edición anterior del magosto
Mónica Ferreirós
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La asociación cultural Xironsa de Corvillón celebrará el próximo sábado 14 una gran fiesta de magosto en el Salón Peña, en el que no faltará la gastronomía, la música y el baile y actividades infantiles.

La programación incluirá una demostración canina, a partir de las cinco de la tarde, además de obradoiros infantiles y reparto de castañas asadas y vino tinto. Tampoco faltarán los postres caseros y, para poner ritmo, a partir de las 20:30 horas, la jornada contará con un concierto del Gremio de Mareantes y, para arrancar el baile, Gustavo Couto dará algunos puntos. Una hora después, se abrirá una gran foliada en la que podrá participar cualquier grupo o persona.

Asimismo, este sábado, día 7, será el turno de la parroquia de Vilariño, donde O Batuqueiro organizará su propio magosto. No faltarán as castañas asadas y el reparto de rosca, chocolate y vino. Tampoco la música, hinchables y actividades para los más pequeños, para organizar un encuentro vecinal al ritmo del trío Azabache como colofón final.

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