Rías Baixas celebrará el Día del Enoturismo con catas, visitas y talleres de cerámica o velas

Una visita a la finca de Pé Redondo realizada por Bodegas Martín Códax Mónica Ferreirós

El enoturismo es una de las fuertes apuestas del sector vinícola de la comarca de O Salnés y el conjunto de las bodegas de la Denominación de Orixe Rías Baixas, que cada año suman a su catálogo nuevas actividades y experiencias para acercar al público al universo vitivinícola y descubrir el vino desde diferentes perspectivas.

Así pues, la Ruta do Viño Rías Baixas estrena este mes, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Enoturismo este domingo, el ciclo ‘La Ruta inspira’, con siete acciones con temática variada: cerámica, cocina, flores, y velas aromáticas. El objetivo pasa por desestacionalizar la demanda enoturística, así como incrementar el conocimiento de la Ruta, en colaboración con Turismo de Galicia.

Así pues, los primeros talleres coincidirán con el fin de semana en el que se celebra del Día del Enoturismo: el sábado 7 tendrá lugar ‘Cerámica & Vino’, a las 11 horas, en bodega Quinta Couselo; mientras que una hora más tarde, a las 12, el hotel Quinta de San Amaro acogerá ‘Sabores y aromas de México’, un viaje gastronómico por el país de Norteamérica a través de sus sabores más reconocidbles, aprendiendo a preparar elaboraciones como guacamole, pico de gallo o enchiladas; todo ello acompañado de un vino Rías Baixas.

Una semana después, concretamente el sábado 14 de noviembre, ‘Flores & Vino’ a las 10:30 horas, en bodegas Vionta. El sábado 21 de noviembre se desarrollarán los talleres ‘Un viaje por Oriente’, a las 12 horas, en el hotel Quinta de San Amaro; ‘Cerámica & Vino’ a las 16:30 horas en Adegas Terra de Asorei. El sábado 28 de noviembre, la bodega Pazo Baión acogerá a las 10:30 horas el taller ‘Cerámica & Vinos’. Por último, ‘Velas aromáticas & Vino’ se desarrollará el sábado 12 de diciembre, a las 10:30 horas, en Pazo Señoráns, que cerrará este ciclo de siete talleres de ‘La Ruta inspira’.

Las entradas a todos los talleres se adquirirán a través de la página web de la Ruta del Vino Rías Baixas.

Martín Códax

Sin embargo, la oferta de actividades se extenderá también a otras bodegas de la DO por el Día del Enoturismo, como es el caso, por ejemplo, de Martín Códax. Así, la cooperativa cambadesa conmemorará la efeméride a través de la degustación de sus elaboraciones en su túnel de barricas y mediante una visita a finca de Pé Redondo, su viñedo de investigación vitivinícola.

En la primera, Martín Códax propone un túnel del vino que permitirá a los participantes descubrir la versatilidad del albariño a través de diferentes elaboraciones y estilos. Además, la experiencia se completará con una selección de quesos gallegos.

En cuanto a la visita a la finca de Pé Redondo, permitirá descubrir el Vineyard Club de Bodegas Martín Códax, un espacio dedicado a la investigación vitivinícola y al desarrollo de prácticas orientadas a una viticultura más sostenible. La visita concluirá con una cata de dos referencias de la bodega, un espumoso y un albariño, acompañadas de un maridaje especial.

Las dos propuestas requieren reserva previa y las entradas ya están disponibles a través de la página web de la bodega.

Paco & Lola

Otra de las bodegas que celebrará la efeméride será Paco & Lola, que realizará una cata especiel en el Pazo de Lis (Meaño), el domingo, a partir de las doce de mediodía. Será una actividad gratuita, pero tiene aforo muy limitado. La disponibilidad puede consultarse en el número de teléfono 670 487 777.