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Cambados

Cambados compite con otros siete concellos por ser el Pueblo Mágico de Galicia en 2027

A. Louro
03/11/2026 20:03
Las ruinas de Santa Mariña ingresaron este año en los Lugares Mágicos
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Mónica Ferreirós
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La asociación Pueblos Mágicos de España ha abierto la votación de sus Premios Regionales de 2027, en el que concurrirán 169 pueblos distribuidos en diez ámbitos territoriales. En el caso de Galicia son ocho los concellos que aspiran al título regional de Pueblo Mágico, entre ellos Cambados, que ya ostentó el reconocimiento en 2025. Competirá para ello con Combarro (Poio), Padrón, A Pobra de Trives, Larouco, O Vicedo, Portomarín y Ribadavia. Las votaciones estarán abiertas hasta el 13 de noviembre, a las 23:59 horas, en la página web de la asociación.

Los reconocimientos se resolverán mediante votación popular y buscan dar visibilidad al patrimonio, las tradiciones y las personas que mantienen la actividad de los pueblos.

La campaña incorpora un sorteo con tres personas ganadoras y un catálogo de trece experiencias y obsequios aportados por trece Establecimientos Mágicos. Las propuestas incluyen estancias rurales, bienestar, catas de vino, actividades en familia, veladas culturales y artesanía.

El ganador en Galicia sucederá como Pueblo Mágico de Galicia a Padrón, actual ganador en 2026. En el caso de Cambados ya alcanzó este título en 2025 y el año anterior la máxima distinción nacional: Pueblo Mágico de España.

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