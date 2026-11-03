La Aldea de Nadal regresará a Fefiñáns con casetas, zonas de juegos y maquetas sobre Cambados

Instalación del cerco de madera en el que se instalará el poblado temático por Navidad Gonzalo Salgado

La Praza de Fefiñáns volverá a acoger la Aldea de Nadal dos años después. Fue en 2024 cuando el Ayuntamiento decidió trasladar una de las atracciones principales de la Navidad cambadesa —primero a la Praza do Concello y luego al Parque de Torrado— tras las críticas lanzadas por la asociación de Amigos de Fefiñáns por el impacto negativo que suponía para la emblemática plaza la instalación de actividades de esta envergadura durante varios meses.

Precisamente por ello, el edil de Festas, Tino Cordal, adelantó que se extremarán las precauciones para que la Aldea “sea absolutamente inofensiva” con la plaza, “nos materiais que utilicemos, pero tamén que sexa de instalar e desinstalar”. Precisamente una de las principales críticas de los amigos del patrimonio cambadés era el vertido de toneladas de arena para crear el suelo, que posteriormente se retiraba usando maquinaria como una manipala o cepillos de alambre; algo que no se realizará este año, ya que el Concello prescindirá de la arena.

Así pues, aunque por el momento la Concellería de Festas prefiere guardar bajo secreto los detalles más pormenorizados de esta edición, la Aldea de Nadal contará, como es habitual, con las tradicionales casetas, además de zonas de juegos para los más pequeños, ornamentación e iluminación y maquetas representativas de Cambados, para las que ya están trabajando desde el Obradoiro de Emprego. Precisamente estos días ya ha comenzado el montaje en Fefiñáns, donde ya se puede ver el cerco de madera y algunos de los elementos, como un tren.

Una ubicación “idónea”

Lo cierto es que Cordal no oculta que la Praza de Fefiñáns es un “lugar idóneo” para acoger una de las atracciones estrella de la Navidad, por su singularidad, belleza y valor patrimonial, por lo que precisamente se extremarán las precauciones. No obstante, la idea sigue siendo la de poder trasladar su montaje en el futuro al Paseo da Calzada.

El objetivo era poder realizar el cambio este año de contar ya con los terrenos, hoy propiedad de Portos de Galicia y que forman parte de una propuesta de desafectación que sigue sin resolverse por parte del Estado. Por ello, de ocupar este espacio ahora por el Concello durante casi tres meses —desde que se comienza el montaje hasta su finalización— podría suponer un importante desembolso para las arcas municipales en favor del departamento autonómico.

Tampoco la opción de Torrado, utilizada el pasado año, era una baza segura, ya que el Pazo y sus jardines y el parque acaban de ser objetos de una intensa obra de renovación; ni tampoco de la Praza do Concello, cuya ocupación en 2024 generó también muchas críticas por los vecinos. Por ello, Fefiñáns parece la opción más apropiada, aunque Cordal no oculta que A Calzada sería también “unha ubicación moi boa” de cara al futuro: “Imaxínate cruzar o Paseo da Calzada coa Aldea de Nadal nas marxes”, destaca.

Sea como fuere, el Concello ha iniciado ya los preparativos para que la Aldea de Nadal vuelva a lucir todo su esplendor en la Praza de Fefiñáns. Por el momento, Festas se guarda la fecha de apertura de una nueva edición de la atracción infantil, que cada año reúne a familias y visitantes alrededor de este poblado temático, uno de los epicentros de la actividad infantil durante cada Navidad en Cambados.