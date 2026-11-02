Una vuelta al mundo de 48.000 kilómetros para promocionar los vinos de Rías Baixas en 2026

El Consello Regulador ofreció los resultados de la campaña Cedida

La Denominación de Origen (DO) Rías Baixas realizó unos 48.818 kilómetros en sus viajes promocionales en 2026, cifra equivalente a realizar una vuelta al mundo. En total fueron siete trayectos internacionales a destinos como Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, Puerto Rico y Reino Unido; a los que hay que unir al menos cuatro nacionales a ciudades como Madrid y Barcelona.

Se trata de un apoyo promocional a la labor de las 105 bodegas exportadoras de la DO por parte del Consello Regulador. Así pues, ha participado en este ejercicio en ferias como Prowein, London Wine o Barcelona Wine Week, pero también a través de actividades propias organizadas “ad hoc”, como salones de vinos, roadshows, promociones en punto de venta, formaciones o patrocinios y misiones inversas, entre otras. Todo para ampliar los horizontes del vino blanco español por excelencia.

Ello supuso una inversión cercana a los 800.000 euros, que se mantiene estable en los últimos años, según aseguró el secretario del Consello Regulador, Ramón Huidobro, que constató que “los vinos de Rías Baixas crecen en el mercado internacional mientras que otras denominaciones de origen están situadas en una tendencia de descenso”.

Así pues, la hoja de ruta de 2027 mantendrá como prioritarios a Estados Unidos, Reino Unido, México, Irlanda y Puerto Rico, con actividades en mercados emergentes como China.