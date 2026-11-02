Desfile de la Santa Compaña musical en Cambados Gonzalo Salgado

La Santa Compaña volverá a recorrer las calles de Cambados este jueves día 5 de noviembre acompañado de la Banda de Música Xuvenil y del alumnado del Conservatorio e Escola de Música de Cambados (CMUS). Se trata de una cita ya tradicional del Samaín cambadés, que se aplazó la pasada semana en solidaridad con las víctimas del fatal accidente ferroviario en Urda (Toledo), por el que se decretaron tres días de luto oficial en el país.

La terrorífica comitiva, bajo la tenue luz de las velas y con los participantes ataviados como almas en pena, partirá a las siete y media de la tarde desde el entorno del Auditorio, para recorrer posteriormente la calle Ourense, la Praza do Concello, Infantas, Alfredo Brañas y Rúa San Francisco, aunque el itinerario puede sufrir variaciones en caso de lluvia. La música es parte del aterrador desfile, con el canto de ‘Noite de Samaín’ y, a su conclusión, habrá una merienda para todos los asistentes. Además, durante la marcha del desfile se apagará el alumbrado para dar más ambientación.