La flota de Cambados descarga 5.800 kilos de volandeira y el precio medio cae un euro en la primera jornada de campaña

La lonja de Tragove recibió miles de kilos de volandeira en el primer día de temporada | Mónica Ferreirós Mónica Ferreirós

La flota cambadesa descargó en Tragove cerca de seis toneladas de recurso en la primera jornada de una campaña de la volandeira que se prevé tan buena como la anterior. Concretamente fueron 5.826 los kilos que hoy se pesaron en la rula; una cifra que invita al optimismo por la presencia de recurso en los bancos marisqueros, ya que las embarcaciones que faenaron cubrieron los topes, aunque dejaron también menores beneficios que en la pasada campaña.

Así pues, el precio medio se cerró en 5,24 euros por kilo, mientras que el año anterior lo hizo en 6,32. Algo que se explica por la menor presencia de unidades de volandeira de tamaño “especial”, algo que en las próximas jornadas se comprobará si es algo anecdótico o si es la norma, aunque en todo caso el tamaño medio es similar al de la pasada campaña. Sí se mantuvieron los valores más altos, que este año se fijaron en 12,05 euros, alcanzado en la primera parada, frente a los 11,90 de 2025. En total, la facturación superó los 30.557 euros, algo menos que los 37.012 alcanzados en el último ejercicio, lastrada por el menor precio medio, pese a que las capturas sí mantuvieron la talla. La última parada, de 2.800 kilos del bivalvo, se vendió por 3,71 euros por kilo.

Presencia de recurso

Sea como fuere, lo cierto es que el optimismo por el transcurso de la campaña sigue siendo una realidad, ya que se ha constatado la presencia de recurso en los lances en una primera jornada compleja para la flota, especialmente por la abundancia de algas. Así lo explicaba el patrón mayor, Alejandro Pérez, que advertía como muchas de las embarcaciones que salieron a faenar se quejaban de la presencia de mucha alga y residuos en algunas de las zonas.

Algo que el patrón vincula a las altas temperaturas y ausencia de temporales, que facilitan a desplazar esta vegetación hasta estos bancos y que afecta al desarrollo de las jornadas de trabajo. Sin embargo, Pérez apunta a que esta primera jornada funciona también como tanteo para la flota, comprobando así qué zonas son más productivas, en las que se trabajará en los próximos días.

De funcionar bien la campaña y poder sumar en diciembre la vieira, la lonja cambadesa aspira este año a batir su récord de facturación, con la volandeira como una de sus grandes esperanzas en cuanto a producción.

Más de dos toneladas en Rianxo

En cuanto al otro extremo de la Ría, el inicio de la volandeira en Rianxo, aunque más discreta, fue también muy positiva. Así, en la lonja barbanzana se descargaron 2.179 kilos del bivalvo, casi media tonelada más que lo registrado en la jornada inaugural del ejercicio de 2025. No obstante, también el precio medio cayó ligeramente en Rianxo, desde los 3,40 hasta los 3,05 euros. La facturación, sin embargo, si contempla un ligero repunte hasta los 6.636 euros en un inicio de campaña que vuelve a ser optimista de cara también a la temporada navideña, cuando los precios del marisco previsiblemente aumentarán.