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Cambados

La Banda de Castrelo celebrará su XXXIV Festival con la agrupación de Padrón como invitada

A. Louro
02/11/2026 20:03
Edición anterior del festival
Edición anterior del festival
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La Banda de Música de Castrelo celebra este domingo, día 8 de noviembre, la vigésimo cuarta edición de su Festival de Bandas de Música Populares, que llenará la parroquia cambadesa de música y tradición. La cita se celebrará, como es habitual, en las instalaciones de Bodegas Condes de Albarei y será a partir de las cinco de la tarde.

El festival —organizado por la Asociación Cultural Musical Manuel Padín Sotelo y la Asociación Cultural Banda de Música de Castrelo de Cambados, con la colaboración de la Concellería de Cultura cambadesa, la Fundación Galega de Bandas de Música Populares, la Diputación y la propia cooperativa Condes de Albarei— estará presentado por Susana Figueiras Acha y contará con las actuaciones de la propia agrupación cambadesa y la Banda de Música Municipal de Padrón como invitada. Se trata de una cita más que asentada en el calendario cultural de la parroquia de Castrelo, que cada año reúne a un buen número de vecinos y amantes de la música popular.

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