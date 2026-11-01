Lucía Moreda: “El 75% de las personas que sufren dolor crónico tiene una mala calidad de sueño”

Lucía Moreda, durante el taller impartido en Cambados sobre dolor crónico y sueño

Cambados acogió este fin de semana un exitoso taller –contó con el aforo completo– destinado a comprender la relación entre el sueño y el dolor crónico, así como con la necesidad de crear una rutina de descanso realista y sostenible. La encargada de dirigir esta actividad, que se convirtió en una charla abierta y en un debate participativo, fue Lucía Moreda, terapeuta ocupacional

La profesional señala que “el 75% de las personas que sufren dolor crónico tienen una mala calidad de sueño” y que esta cifra aumenta al 90% cuándo se trata de pacientes que padecen fibromialgia.

Herramientas

El objetivo de este taller, que estaba organizado por la Asociación Galega de Fibromialxia (Agafi) y el Concello, es ofrecer a los pacientes herramientas para mejorar su calidad del sueño y, por tanto, aumentar su bienestar en el día a día. Para ello, indica Moreda, se explicó como funciona el sueño, la importancia del ritmo circadiano y lo que ayuda o puede perjudicar a que una persona duerma mejor o peor. En este aspecto, la terapeuta ocupacional citó, entre otros factores, aquello que se hace justo antes de irse a dormir.

“Tenemos que tener claro que debemos prepararnos para conciliar el sueño, ya que se trata de un proceso de desactivación”, detalla Moreda. En este punto, explica que no todas las personas necesitan lo mismo, mientras unas necesitan tener una rutina más calmada otras, por ejemplo, precisan algo de movimiento, como puede ser dar un paseo o hacer algún tipo de ejercicio sencillo.

Lo que sí influye en el descanso de todas ellas es, por ejemplo, la baja exposición a la luz solar y, por lo tanto, la alteración del ritmo circadiano, el no tener horarios o rutinas marcadas o, por ejemplo, los estímulos que tenemos antes de dormir.

Y explica: “No es tanto la luz azul de las pantallas, si no qué es lo que vemos en ellas”. De esta manera, la terapeuta cuenta que no es lo mismo que esas pantallas se usen para, por ejemplo, leer un libro o un artículo que, para revisar las redes sociales que envían estímulos que nos activan, cuándo lo que se necesita es todo lo contrario “desactivarnos poco a poco”.

Propósitos

Los asistentes a esta iniciativa, que tuvo lugar en la Sala Pitusa y tuvo una duración de poco más de dos horas se llevaron, además de consejos y mecanismos para poder mejorar la calidad del sueño así como para su mantenimiento en el tiempo, diferentes propósitos y objetivos. El primero, tomar conciencia de cómo es su sueño y qué pueden hacer para mejorarlo y así, mejorar también su salud.

“Algunos de los presentes explicaron su caso y, por ejemplo, se comprometieron a crear una rutina y levantarse todos los días a la misma hora, otras dar un pequeño paseo antes de irse a dormir....” cuenta Moreda.