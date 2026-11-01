Leticia Pérez | “Ás novas nais recoméndolles que non acepten consellos non pedidos”
A Asociación petís naceu no 2023, collendo o relevo a Vila Láctea, que promovía a lactancia materna. Dende Petís abranguen máis alá diso, pero non de forma profesional
Leticia Pérez é a presidenta de Petís, asociación que traballa tanto en Pontevedra como en O Salnés. O seu punto de reunión na comarca é Cambados e hoxe fálanos deses encontros nos que se apoian entre as familias en todo o relacionado coa maternidade dende que se empeza a buscar ter un fillo.
Nas reunións que teñen en Cambados supoño que cada quen comparte as súas propias experiencias para acompañar a esas novas nais.
Si. O motor de Petís é ter esas reunións que chamamos “tribo”. Poder xuntarnos, acompañarnos, compartir información, sentimentos, dúbidas... Tentamos dar ese apoio dende a empatía e non xulgar, que é moi complicado con todo este aluvión de información por todos lados. Nós non formamos parte do sector sanitario, aínda que si tratamos de poñer en contacto ás familias con eses profesionais e, incluso, formarnos nós mesmas.
Un dos aspectos que tratan é a lactancia. Que cuestións suscita para as nais?
Moitas veces a falta de actualización por parte dos profesionais sanitarios que te atenden durante o parto pode levar a que, cando xorden dificultades como en temas de succión, se non tes apoio, por desgraza acabes deixando a lactancia materna. Isto adoita ir acompañado dun sentimento de culpabilidade por parte da nai. Non temos integrado ese proceso de amamantar nin ese contacto previo con outras nais que amamantan. Non sabemos como facer e necesitamos alguén que nos guíe. Ás veces é soamente un cambio de posición do bebé o que fai falta.
As nais que optan por unha lactancia artificial, tampouco deberían ser xulgadas, non?
A decisión é de cada persoa. Un dos nosos piares fundamentais é a empatía e non xulgar. Intentamos evitar calquera tipo de comentario non pedido. O que non podemos é desprestixiar o que de forma natural sucede e, sobre todo, tentamos evitar o sentimento de culpa da nai de non ser suficiente. A nós alégranos cando vén xente que deixou a lactancia materna exclusiva porque queren regresar a ela.
A maternidade é unha época de moita soidade?
Si. O sentimento de soidade está no top tres de cousas que lle suceden a calquera nai. Incluso estando rodeada de familia ou amigos e indo todo ben, ese sentimento non desaparece de todo. Ademais, estamos rompendo co modelo de crianza anterior e sentimos que imos todo o tempo a contracorrente. A xente faiche incluso dubidar de todo o que fas e se recibes informacións contradictorias non sabes a que atender.
Que diferencias hai do modelo actual ó anterior?
Bastantes. A día de hoxe intentamos poñer o foco nos nenos e tratalos como persoas, que é o que son. Darlles as ferramentas necesarias para que poidan medrar da mellor forma posible, sen interferir no desenvolvemento. Hai accións que se facían hai anos que impedían este correcto desenvolvemento psicomotriz ou a nivel mental dos nenos. A crianza respectuosa non é deixalos facer todo e non poñer límites. É establecer límites fixos, pero tamén deixar que eles sós se dean de conta de que poden ir facendo cousas.
Petís acompaña de que etapa a que etapa da maternidade?
Dende que intentas empezar a buscar un bebé xa estamos aí, porque como di o dito, dende que queres ser nai, xa o es. E se hai problemas para quedarte embarazada, é vital ter esa rede de apoio. Despois, a maioría de familias que hai na asociación teñen nenos de entre 0 e 2 anos, pero tamén as hai con cativos de ata seis ou sete. Non nos poñemos uns límites.
A etapa máis delicada é o posparto, non si?
Si. Parece que nos preparan para o parto como se todo rematase aí e despois veste no baleiro. No posparto é cando nos sentimos máis desprotexidas, soas, se invalida o teu instinto... E ó instinto dunha nai en pleno posparto debería facérselle caso.
Canta xente forma parte do colectivo e cando se reúnen?
As familias asociadas son unhas 150 e as socias, que somos as que voluntariamente aportamos unha cantidade económica para que poida seguir a asociación, somos unhas 80. As reunións son de acceso libre e a asociación é totalmente gratuíta. Reunímonos semanalmente en Pontevedra, na Casa Azul. Unha semana é os martes e outra, os mércores. En Cambados reunímonos en Exposalnés cada dúas semanas e intentamos facer unha reunión de mañá e outra de tarde. Ademais, a xente pode vir a hora e media que dura a reunión ou dez minutos, o que poidan. E poden participar ou simplemente estar escoitando.
Nesas reunións organicamente xorden temas, pero despois tedes talleres específicos, impartidos por profesionais.
Si. Intentamos facer unha actividade dese tipo ó mes. A última foi sobre alimentación complementaria e houbo que facer dúas sesións, porque había lista de agarda. Para estas actividades si hai que inscribirse e damos preferencia ás familias socias e asociadas.
Algunha en mente para próximas datas?
Si, estamos organizando unha sobre porteo e outra sobre lactancia e volta ó traballo.
Que consellos daría ós futuros papás e mamás?
Que non acepten consellos non pedidos, que poñan límites, incluso á familia, e que se informen. A sobreinformación pode ser abrumadora, pero que teñan claros os dereitos que temos. Por exemplo, hai probas como a da glucosa, que hai mulleres ás que lles senta fatal e que non é obrigatorio facela. Tamén, que un parto pode ter diferentes camiños e van ter que fluír e adaptarse. Non vai ser tan bonito como cho pintaron, nin ten que ser horrible. E que busquen unha rede de apoio, porque compartindo ves que non estás soa.