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Cambados

El Refugio logra los 750 euros necesarios para operar a un gato atropellado

C. Hierro
01/11/2026 17:53
La directora del Refugio, Olga Costa, en una imagen de archivo
La directora del Refugio, Olga Costa, en una imagen de archivo
Mónica Ferreirós
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El Refugio de Cambados logra recaudar, a través de donaciones, los 750 euros necesarios para operar a un gato que fue rescatado el pasado martes tras ser atropellado en la zona de Tragove. El animal, debido a este incidente, precisa una intervención, ya que tiene una grave factura de cadera y un importante desplazamiento óseo.

El Refugio de Cambados lanza un SOS: necesita 750 euros para operar a un gato atropellado tras gastar ya 1.900 en cirugías este mes

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Ante esta situación, y al haber ya desembolsado por parte del Refugio de Cambados un total de 1.900 euros únicamente en cirugías durante el mes de octubre, la entidad lanzó un SOS que tuvo una respuesta rápida por parte de los vecinos y vecinas.

Es por ello que, tal y como señala la responsable del Refugio, Olga Costa, la operación para “ayudar a vivir” a este felino se llevará a cabo esta misma semana. Será “entre el miércoles y el viernes”, indica Costa, ya que están pendientes de confirmar la fecha con la cirujana que la llevará a cabo.

Tras la intervención, señalan, el siguiente paso será buscarle un nuevo hogar a este gato.

Más de 25 años

El Refugio de Animales de Cambados inició su labor en abril de 1999. Desde el inicio y hasta ahora, la directora de este espacio creado para proteger a los animales sin hogar, fue y es, Olga Costa.

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