Arranca la campaña de la volandeira y el sector se muestra optimista en cuanto a las capturas

Descarga de volandeira en Tragove Mónica Ferreirós

La flota de Cambados arranca hoy la campaña de la volandeira –una de las más importantes para el municipio– con la previsión de que se puedan repetir los buenos datos del año pasado, momento en el que, sumando los cinco meses de extracción de este bivalvo, se sumaron 315 toneladas de producto y se alcanzaron los 1,4 millones de euros tras su venta al público en la lonja.

Los muestreos previos al inicio de esta campaña hacen que el sector sea optimista ya que se encontró producto en “practicamente todas as zonas” y además la volandeira presentaba “boa calidade e bo tamaño”.

A pesar de todas las previsiones no será hasta hoy, cuando la flota llegue al puerto de Tragove pasadas las doce de la mañana, el momento en el que se conocerá si las previsiones eran ciertas o no.

En la primera jornada de la campaña de la volandeira del año pasado se descargaron en la lonja cambadesa un total de 5.800 kilos de este bivalvo, que se vendieron a un precio medio de 6.35 euros el kilo, llegando, en la primera parada a alcanzar los 11,90 euros.

En ese primer día, además, señalaban que todas las embarcaciones que habían salido a faenar habían alcanzado los topes máximos.