Los socios de Condes de Albarei y Martín Códax festejan el fin de la vendimia y brindan por su éxito

Asistentes a la comida de socios de Condes de Albarei Gonzalo Salgado

Las cooperativas Condes de Albarei y Martín Códax celebraron ayer sus respectivas comidas de confraternidad. Estas citas reunieron a miles de personas, entre socios viticultores, trabajadores de las bodegas y autoridades, con el objetivo de rendir homenaje a Nosa Señora das Viñas y poner fin a la vendimia que ha vuelto a ser cuantiosa en cuanto a kilos de uva extraídos y a su calidad.

Como es costumbre en estas jornadas no faltaron los tradicionales actos religiosos ni, tampoco, la comida de confraternidad y la entrega de reconocimientos a personas ligadas al sector.

En el caso de Condes de Albarei fueron unas seiscientas personas las que se unieron a este día de convivencia y de celebración con el objetivo de reforzar lazos entre todos los agentes implicados en la vendimia. En la jornada no faltó la misa en la iglesia de los Salesianos ni tampoco el almuerzo de confraternidad que tuvo lugar en las instalaciones de la misma bodega. A las cinco se entregaron los reconocimientos y distinciones.

Asistentes a la comida de socios de Martín Códax Gonzalo Salgado

La programación de Martín Códax fue similar, celebrando el oficio religioso en la explanada de la bodega y la comida de socios de la cooperativa a su término.