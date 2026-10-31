Exposalnés acoge un taller sobre la elaboración de conservas

Cartel del taller formativo que se celebrará en Cambados

El GALP Ría de Arousa, en colaboración con el Concello de Cambados, organiza un taller formativo en el que mostrará a los asistentes las técnicas para elaborar productos como conservas o ahumados con diferentes pescados y mariscos. El objetivo final de esta iniciativa, señalan, es fomentar el emprendimiento a través de la transformación del producto pesquero.

La actividad se llevará a cabo en la Sala Pitusa de Exposalnés –ubicada en el Paseo da Calzada– mañana a partir de las seis de la tarde.

Las personas interesadas en participar en la iniciativa o solicitar más información sobre el taller pueden ponerse en contacto con la organización a través del correo info@feitocomar.gal o llamando al 627 570 950.

Feito co mar

La campaña 'Feito co mar' del promovida por los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) está pensada para capacitar de manera práctica en la transformación y elaboración del producto pesquero a través de sus talleres.

Con el objetivo de garantizar el mayor éxito a las personas que participen en las iniciativas, además de mostrar estas técnicas, también se facilitarán claves imprescindibles para llevar a cabo un emprendimiento de manera colaborativa en este sector.