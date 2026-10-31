El contenedor marrón de Cambados ya cuenta con más de cien adheridos

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, durante una acción de promoción del contenedor marrón

El uso del contenedor marrón de Cambados ya cuenta con más de un centenar de adheridos, entre los que se encuentran tanto particulares como empresas.

Desde el Concello valoran de forma “moi positiva” los resultados de la campaña de difusión y fomento de este sistema destinado a impulsar la recogida separada de materia orgánica y avanzar hacia una gestión de los residuos más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

El alcalde de la localidad, Samuel Lago, destacó la importancia de estos resultados y señaló que refleja la implicación de todos los vecinos y vecinas y del tejido comercial y hostelero en la mejora de la separación de los residuos municipales.

“Estamos satisfeitos coa resposta que está a ter a campaña, porque demostra que cada vez somos máis conscientes da importancia de separar correctamente os residuos. A colaboración da veciñanza e dos nosos establecementos hostaleiros é fundamental para seguir avanzando cara a un Cambados máis sostible”, indicó el edil.

Lago, además, puso el foco en la necesidad de continuar con la concienciación ambiental en el municipio. “A separación da materia orgánica é un xesto sinxelo que, cando se realiza de maneira xeneralizada, pode ter un impacto moi importante no medio ambiente e no custe da xestión. Por iso, queremos animar a máis fogares, bares e restaurantes a que se sumen ao uso do contedor marrón ou da compostaxe in situ”, dijo.

De esta manera, indicó que desde el Concello continúa abierta la inscripción para todas aquellas personas interesadas en incorporarse a esta iniciativa. Así, para solicitar información o para, directamente, formalizar su adhesión al servicio, únicamente deben acudir a la Casa Consistorial.

Compostaje

Desde el Concello señalan que Cambados sigue apostando por el compostaje como método preferente para le gestión de la materia orgánica pero reconoce que el contenedor marrón es un sistema que ofrece más facilidades a, por ejemplo, los residentes en el casco histórico o a los grandes productores.

Para el Concello la participación de estos últimos es especialmente relevante por el volumen de residuos que generan. Es por ello que consideran imprescindible su implicación para mejorar la recogida selectiva y reducir la cantidad de basura que se deposita en el colector convencional.