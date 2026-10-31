Culminan las mejoras del entorno del CEP Magariños tras una inversión de 44.769 euros

Resultado de las obras en el entorno del colegio Magariños en Cambados

El Concello de Cambados culmina las obras de humanización del entorno y mejora de los accesos al colegio Antonio Magariños Pastoriza.

Los trabajos, que contaron con una inversión de 44.769,82 euros, consistieron en la reparación de un tramo del cierre perimetral del centro que estaba caído y la adecuación de una especie de plazoleta que servirá como un espacio público de ocio. Esta zona está situada en la parte trasera de las dos casas de maestros con las que cuenta el colegio en uno de sus laterales.

Cambados adecenta el entorno del Magariños con el arreglo del cierre y la nueva plazoleta Más información

El proyecto, además, permitió eliminar las barreras arquitectónicas que presentaba el centro en sus accesos. De la misma manera, el resultado favorece la seguridad viaria en esta zona y, por lo tanto, ayuda crear un entorno escolar “máis amable e seguro”.

La idea de adecentar esta zona exterior, tal y como señaló el concejal de Ensino, Liso González, antes de comenzar las obras, radicó en que se encuentra en una de las principales vías de entrada al municipio y “quedaba como un trasteiro que non tiña moito sentido”.

Estos trabajos, señalan desde el Concello, se enmarcan dentro del objetivo del gobierno local por “seguir mellorando os espazos públicos e os entornos dos nosos centros educativos”.