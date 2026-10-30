Lago solicitará una reunión con la nueva conselleira para avanzar en la futura residencia de Cambados

Samuel Lago, alcalde de Cambados, en un Pleno Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados tratará de dar avance a la tramitación para la consecución de la parcela de la futura residencia, pero para ello el alcalde, Samuel Lago, solicitará una reunión con la nueva conselleira de Política Social, Ángeles Vázquez, para poder conocer los detalles del convenio para la cesión de este terreno. Así pues, el gobierno local sigue sin disponer de los requisitos que debe cumplir esta parcela ni tampoco de datos oficiales sobre las características del futuro geriátrico, aunque el delegado de la Xunta, Pablo Fernández, ya adelantó que tendrá treinta plazas y será una satélite a la de Sanxenxo.

El regidor cambadés espera así correr mejor suerte con la nueva titular de Política Social, tras una veintena de peticiones de encuentros con la antigua responsable, Fabiola García, sin respuesta alguna, tal y como lamenta Lago. Vázquez asumió así el cargo esta misma semana después de que García diera el salto al Congreso, como número dos del PP por A Coruña.

Lo cierto es que Cambados ya tenía bajo el radar dos parcelas en Oubiña y Tragove, aunque desde el Concello no descartan otras posibilidades, como convenio que permita el cambio de uso del suelo del antiguo asilo del Pazo de Montesacro, que redunde en la cesión de una parcela por parte de su dueño. Sin embargo, para ello, el ejecutivo insiste en conocer los detalles que debe reunir el terreno en cuestión.

Y no solo eso, Lago no se ha ocultado en reconocer que sería una decepción si se confirma que la residencia tendrá treinta plazas, más de la mitad menos que tenía el Pazo de Montesacro.