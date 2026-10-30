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Cambados

Condes de Albarei y Martín Códax reúnen mañana a sus socios en las fiestas de fin de vendimia

A. Louro
30/10/2026 20:05
Festa dos Socios de Condes de Albarei, en una edición anterior
Mónica Ferreirós
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Las cooperativas Condes de Albarei y Bodegas Martín Códax celebrarán mañana sus fiestas anuales con los socios para conmemorar el fin de una vendimia que ha vuelto a ser cuantiosa en cuanto a los kilos de uva extraídos y también de calidad. Así pues, no faltarán los tradicionales oficios religioso, comida de confraternidad y entrega de reconocimientos.

En el caso de Condes, que este año se alzó con el primer premio en la Festa do Albariño de Cambados, cuenta con reunir a unas seiscientas personas en una jornada dedicada a la convivencia y al reconocimiento de quienes forman parte de la bodega, reforzando los lazos entre los socios viticultores y los trabajadores.

Así pues, la jornada comenzará a las 12:45 horas con la salida de los asistentes hacia la iglesia de los Salesianos, donde se celebrará la misa a las 13 horas. A continuación, los invitados se trasladarán a las instalaciones de Condes de Albarei, donde tendrá lugar el almuerzo de confraternidad a partir de las 14:30 horas.

Como broche final, a las 17 horas se celebrará el acto de entrega de los reconocimientos y distinciones, uno de los momentos más destacados de esta tradicional celebración, tanto a socios viticultores como a empleados de la bodega.

Similar programación a la que acogerá Martín Códax, que contará también a mediodía con oficio religioso en la explanada de la bodega y posterior comida de confraternidad, donde centenares de socios de la cooperativa volverán a reunirse un año más.

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