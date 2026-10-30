Cambados divide en dos su tradicional Mercado das Flores envuelto en la polémica

Mercado de Flores de la Praza de Abastos GonzaloSalgado

Cambados abrió ayer el Mercado das Flores para facilitar la compra de centros florales que adornarán los cementerios por el Día de Difuntos. Es ya una tradición en los últimos años, pero en esta edición llega envuelto en la polémica y dividido en dos mercados. Así pues, el Concello ha cedido la organización a la Asociación de Floristas, trasladando la cita a las inmediaciones de la Praza de Abastos y dejando fuera a una veintena de vendedoras no habituales, pero que sí participaban en esta cita anual en otras ediciones, al entender que es intrusismo laboral.

La decisión ha creado un gran malestar entre las excluidas, que se han decidido por instalar su propio mercado, instalado en la nave de la antigua fábrica de Alfageme, en Ribadumia, pero en el límite con la parroquia cambadesa de Castrelo. En él hay una veintena de puestos, mientras que el situado en las inmediaciones de la Praza de Abastos cuenta con cerca de una decena.

Mercado alternativo en la nave de Alfageme Gonzalo Salgado

Tres jornadas de venta

Sea como fuere, y en medio de la polémica, ambos mercados se mantendrán abiertos hasta el próximo sábado, día 31 de octubre, registrándose ya en la primera jornada la venta de una buena cantidad de flores, que el próximo domingo adornarán los cementerios en una jornada tan señalada como la de Todos los Santos. Un día para el recuerdo, pero también para el reencuentro familiar en memoria de los que ya no están.

Lo cierto, no obstante, es que la polémica entre estos dos mercados se ha encendido también por el posicionamiento del Concello. Así desde Somos Cambados, formación de cuyo líder es el concejal de Festas e Comercio, Tino Cordal, se destacó al organizado por la Asociación de Floristas en la Praza de Abastos como “o único e xenuíno Mercado das Flores de Cambados”, constatando así su apoyo a la organización de este evento. Cuestión que recaía hasta el pasado año en el propio Concello.