Cambados culmina la reforma del pazo y del parque de Torrado con una inversión de más de 900.000 euros

El gobierno estima que el próximo miércoles podrá ya reabrirse el parque infantil Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados recibió hoy la obra de reforma del Pazo de Torrado y sus jardines, con la que culmina la puesta a punto de un espacio que incluye el parque infantil, que fue también objeto de una profunda renovación de sus elementos de juego, ya que estaban muy deteriorados e incluso presentaban riesgo para su uso. Entre ambas actuaciones, financiadas de forma íntegra por la Diputación, la inversión supera los 904.000 euros y supone la renovación de un espacio clave para el vecindario cambadés, pero también para la promoción cultural del municipio, a través de una sala de exposiciones de referencia a nivel comarcal y gallego.

Lo cierto es que la reforma del Pazo de Torrado era una cuestión que no podía dilatarse más para poner fin, entre otras cuestiones, al pésimo estado de puertas y ventanas y a las filtraciones del tejado ante el paso del tiempo, especialmente tras el paso de una plaga de termitas. Así, adjudicado por 791.975 euros —tras una ampliación del proyecto inicial—, la concesionaria renovó por completo la carpintería exterior y de las tarimas, así como mejoró la envolvente térmica y la cubierta la revisión estructural de los elementos de sustento, la dotación de instalaciones que permitan su funcionamiento como espacio museístico y una renovación completa de la iluminación.

A ello se le añadió la renovación completa de todos los servicios, así como se reorganizó la distribución interior para ganar espacio expositivo, trasladando la recepción a la planta baja, además de modificarse los accesos, eliminando uno de los escalones que suponía una barrera arquitectónica, entre otras cuestiones.

Por último, en lo relativo a los jardines, se mejoró el sistema de iluminación, se llevaron a cabo tareas de conservación de los elementos singulares como el hórreo, el palomar, los alpendres y otros espacios anexos, y la revitalización de las especies vegetales. Además, se renovaron los aseos y se sustituyó parcialmente el muro de perímetro de cierre en los lugares donde se encontraba con un estado más deteriorado.

Con todo ello, Cambados ha puesto a punto una de las instalaciones municipales que más actividad concentraba, especialmente en el ámbito de la cultura, acogiendo numerosas muestras expositivas durante el año.

Zona de juego infantil

En cuanto al Parque de Torrado, las obras de renovación de sus elementos concluyeron el pasado mes de septiembre junto con los realizados en la zona de juegos anexa a la estación de autobuses, con una inversión superior a los 112.000 euros.

La previsión es que el parque se pueda reabrir la próxima semana, una vez el Concello realice una serie de tareas de limpieza tras las obras del pazo y de sus jardines, para que las familias y usuarios puedan estrenar los nuevos elementos de juego de esta zona infantil, como una nueva torre con tobogán y tirolina, con una altura de hasta más de tres metros, así como un “barco e pasadizo”.

Asimismo, la actuación incluyó la renovación y puesta a punto de otros elementos ya existentes pero que estaban en mal estado, al igual que la retirada de aquellos que no se podían rescatar por su mal estado, debido al alto uso y la falta de mantenimiento.