La flota de Cambados aspira a repetir el éxito de la campaña de la volandeira: “As mostraxes din que hai recurso e de calidade”

Descarga del bivalvo, en el inicio de la anterior temporada de extracción Mónica Ferreirós

La flota de Cambados iniciará la próxima semana una campaña de la volandeira que se vuelve a prever cuantiosa. Será a partir del próximo lunes, 2 de noviembre, cuando los barcos tienen previsto iniciar la extracción de este bivalvo con un arte tan tradicional como el bou de vara o el de mano. Desde la Cofradía de Cambados, principal puerto de descarga, se muestran así optimistas de cara a una campaña clave, que el año pasado, sumando los cinco meses de temporada, sumó más de 315 toneladas de volandeira y 1,4 millones de euros.

El objetivo pasa porque los buenos números vuelvan a repetir y lo cierto es que los muestreos previos apuntan a ello. Así lo explica el patrón mayor de la Cofradía de Cambados, Alejandro Pérez: “Parecen confirmar que pode ser unha campaña boa, xa que se encontrou recurso en practicamente todas as zonas onde se fixeron as mostraxes”, además de constatarse que hay “produto de boa calidade e bo tamaño”.

También acompañaron las analíticas sobre la toxina, de forma que la extracción se abrirá con normalidad en las zonas IV, —correspondiente al área de O Galiñeiro—, III.1 y III.2, quedando pendiente aún la zona II, que alcanzó niveles por encima del límite previsto.

Precaución

Pese al optimismo, en sintonía con los grandes datos que viene registrando la rula cambadesa este año y que apuntan a récord, Pérez se mantiene cauto y señala que aunque estos análisis previos “dannos unha pequena esperanza de que se poda repetir unha campaña boa”, “agora falta que cando vaian a fanear os barcos estes datos” se trasladen en capturas.

“Polo que nos dixo o biólogo”, en base a los muestreos realizados en las últimas semanas en los bancos marisqueros, “o tamaño do recurso é moi similar ao do ano pasado”. “Hai zonas onde a mostraxe revela un par de milímetros menos de tamaño, pero a nivel estadístico eso non é nada”, subraya Pérez.

Lo cierto es que el objetivo pasa por igual una marca conseguida en la pasada campaña que fue de récord de facturación y que estuvo cerca de triplicar los 138.500 kilos de la temporada de 2024/2025.

Situación de la vieira

También se han realizado ya los primeros muestreos que puedan arrojar luz sobre el estado de la vieira en la Ría de Arousa, gracias a la investigación que realiza la Consellería do Mar a través del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) y a petición de la propia Cofradía de Cambados, después de la paupérrima campaña del pasado ejercicio, con solo tres días de extracción y muy pocos kilos del recurso.

Una vez analizados los datos de estos análisis, se decidirá si este mes de diciembre podrá arrancar la extracción de la vieira —otrora una de las más beneficiosas para la flota cambadesa— de cara a la campaña de Navidad. La esperanza es que sí se detecte presencia del recurso de un tamaño suficiente en la Ría, más cuando el pasado año apenas se extrajeron 600 kilos del cotizado bivalvo. Una cantidad que se queda muy corta con respecto a las habituales, de entre 60 y 70 toneladas. Unas cifras que se tratará de recuperar, si bien no este año, de cara al futuro, realizando un seguimiento de su estado.