El Refugio de Cambados lanza un SOS: necesita 750 euros para operar a un gato atropellado tras gastar ya 1.900 en cirugías este mes

La directora del Refugio, Olga Costa, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

El Refugio de Cambados rescató este martes a un gato que fue atropellado en la zona de Tragove. El animal precisa de una operación, ya que tiene una grave factura de cadera y un importante desplazamiento óseo, pero la entidad carece de los fondos necesarios, ya que ha tenido que desembolsar 1.900 euros únicamente en cirugías, durante el mes de octubre. Por ello, han lanzando el redes un SOS para conseguir los 750 euros necesarios para poner fecha cuanto antes a la operación de este felino.

“Es imposible asumir tantos gastos en un solo mes”, señalan desde el Refugio, que ha habilitado la cuenta ES48 2100 5036 4902 0007 4746 para recaudar los fondos necesarios. “Queremos ayudarlo a vivir” y a tener una segunda oportunidad con una nueva familia.