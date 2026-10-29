Cambados suspende las actividades de Samaín en solidaridad por el accidente de tren en Urda

Desfile de Santa Compaña, en una edición anterior del Samaín en Cambados Gonzalo Salgado

La consternación provocada por el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo) —que ha dejado, al menos, 69 muertos y más de un centenar de heridos— ha llevado al Gobierno español a decretar tres días de luto oficial. Por ello, el Concello de Cambados ha decidido también sumarse y suspender todas las actividades programadas de lo que queda de la programación del Samaín, incluida la Santa Compaña musical con el CMUS programada para esta tarde, así como es desfile terrorífico de mañada y la fiesta en Alfredo Brañas, prevista inicialmente para la tarde-noche del sábado.