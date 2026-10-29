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Cambados

Cambados destina 80.000 euros en ayudas a clubs y deportistas y 12.000 euros en fiestas

A. Louro
29/10/2026 16:23
Noelia Gómez, concejala Deportes, junto al portavoz de Somos, Tino Cordal
Los concejales de Deportes y Comercio, Noelia Gómez y Tino Cordal, en un Pleno
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La Concellería de Deportes, que dirige Noelia Gómez, ha publicado las bases para la convocatoria de las subvenciones municipales para clubs y entidades deportivas y deportistas de élite, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y apoyar el desarrollo de actividades y competiciones en el municipio.

La convocatoria está ya abierta tras su publicación en el BOP y está dotada con 80.000 euros en total, con un máximo de 1.500 euros destinado a la línea de deportistas de élite. Además, las subvenciones cubrirán hasta el 80% del coste de la activida.

Comisiones de festejos

Asimismo, el Concello también ha abierto la convocatoria de las ayudas municipales para las fiestas populares, dotadas con 12.000 euros, según las bases de la orden de ayudas, emitida por la Concellería de Festas, dirigida por Tino Cordal. Las comisiones podrán cubrir hasta el cien por cien del proyecto pretendido siempre que no obtengan subvenciones de otra índole o de otra administración para el mismo fin. La ayuda municipal cubrirá acciones desarrolladas entre enero y el 30 de noviembre de este año. Se valorarán cuestiones como la diversificación en la programación, el carácter periódico de las actividades o la repercusión, entre otras.

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