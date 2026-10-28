La mayoría de empresas de la villa no superan los dos asalariados y están en el sector servicios

Un local hostelero en la comarca, un sector con un peso importante en el total | Gonzalo Salgado

La radiografía de la actividad empresarial de Cambados dibuja un panorama fuertemente vinculado al pequeño comercio y a las pequeñas empresas familiares relacionadas con el mundo del mar y el campo. Así se desprende de los últimos datos de actividad económica actualizados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) para el municipio, que reflejan un total de 1.929 empresas activas en la villa del albariño.

De estas, 1.443 son empresas cuya condición jurídica es la de persona física, con fuerte presencia de los autónomos. Siguen, muy de lejos las sociedades con responsabilidad limitada (362), mientras que las sociedades anónimas representan solo 9 del total y solo 7 son cooperativas. Un total de 108 responden a la suma de otras fórmulas menos comunes.

En cuanto al tamaño de las empresas y al número de empleados, la gran mayoría, 1.705 del total de 1.929, cuentan con ninguno, uno o como máximo dos asalariados. Dominan notablemente, pues, las pequeñas empresas.

Un total de 121 sociedades tienen entre 3 y 5 empleados, 48 empresas tienen entre 6 y 9 asalariados y si se buscan fórmulas más grandes, los números bajan aún más: no hay ninguna con más de 250 empleados y solo dos con entre 100 y 249.

Sectores de actividad

Por sectores, dos lideran con claridad el ránking. Se trata del terciario o sector servicios, con 864 empresas del total. Le siguen las firmas vinculadas a la agricultura y pesca, con 815. Mucho más abajo, con 148, aparece la construcción y, con 102 empresas, la industria.

En cuanto a la implantación física de la actividad económica en el municipio, siempre según estos datos estadísticos, Cambados contaría con 1.291 locales de actividad, aquellos espacios donde, con independencia o no de la sede social, se presta la actividad económica. Se concluye así que la mayoría de las empresas cuentan con implantación física de sus servicios o actividad en un establecimiento en el término municipal.

En cuanto a la radiografía de la agricultura, tiene menos peso la parte de ganadería, ya que solo se cuentan 14 explotaciones de ganado bovino, con un total de 21 cabezas. Así, representa mucha más actividad económica lo relacionado con la explotación agrícola de cultivos, especialmente aquella rama vinculada al sector vitivinícola.

En cuanto a las afiliaciones en alta laboral por sectores, aunque los datos concretos cambian mes a mes, esta imagen del IGE muestra un mayor peso del sector servicios, con más de 3.500 personas afiliadas a este tipo de actividad. La agricultura junto con la pesca rondan en conjunto las 860 personas, un dato similar al de la industria; seguida por la construcción, con 430.