La vivienda turística crece más de un 18% interanual y ya ofrece más de mil plazas en Cambados

Visita de edificios en Cambados, donde las VUT solo representan un 2,59% del parque residencial total | | Gonzalo Salgado

La tendencia del incremento de la vivienda turística se deja sentir también en Cambados, donde ha registrado ya una variación interanual positiva de un 18,1%, creciendo de forma considerable en el último ejercicio. Así lo reflejan los datos del Observatorio Vivienda Turística, donde se señala que hay un total de 189 viviendas de uso turístico registradas en la localidad cambadesa.

Esta cifra representa un 2,59% del parque residencial total presente en el término municipal, una escala baja todavía. No obstante, hace que Cambados ocupe ya el lugar 12 de 61 en el ranking de los municipios pontevedreses con mayor número de viviendas destinadas a este uso turístico de las residencias.

Casas grandes

Los datos manejados también permiten perfilar la media de viviendas que se ofertan dentro de estos usos en Cambados.

Así, la media de plazas ofertadas por cada vivienda en alquiler turístico es 5,8, esto es: casi seis personas de media por casa, lo que apunta a residencias de mayor tamaño que un pequeño apartamento de una o dos habitaciones.

En total son 1.088 plazas las que se ofertan en la localidad cambadesa, siempre según estos registros.

Valores

Aunque no existen datos de precios propios para municipios de menos de 25.000 habitantes, ya que el Ministerio solo publica el valor tasado medio para ayuntamientos de más de esa población, sí se pueden calcular estimaciones de la media de la provincia de Pontevedra, calculada teniendo en cuenta el valor de municipios del entorno con valores sí disponibles.

Así, el precio de compra de este tipo de viviendas rondaría los 1.761 euros por metro cuadrado, elevándose a 2.816 euros por metro cuadrado en el caso de obra nueva. Para el mercado de segunda mano, el valor medio estaría en los 1.753 euros el metro cuadrado.

De esta forma, el valor estimado de compra-venta para una vivienda de uso turístico de seis plazas sería de 149.685 euros, según estos cómputos.

También se pueden calcular estimaciones orientativas sobre rentabilidad de este tipo de negocios. Calculando un precio medio en la zona de unos 97 euros la noche y una ocupación del 50%, con 183 noches por año, el beneficio bruto anual sería de unos 17.751 euros.

Descontando comisiones de gestión y gastos fijos anuales (como comunidad, impuesto sobre bienes inmuebles o IBI, seguros y suministros), el beneficio neto anual sería de unos 10.601 euros, con una rentabilidad bruta del 11,9% y una rentabilidad neta del 7,1%.

El municipio que lidera la mayor cifra de viviendas de uso turístico de la provincia, según estos registros del Observatorio, es Sanxenxo, con 1.385 de estas residencias y un total de 7.105 plazas. Le siguen Vigo, O Grove, Poio, Cangas, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra.