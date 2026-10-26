Las actuaciones terroríficas de la Escola de Música dan inicio al Samaín de Cambados

Los más pequeños interpretaron el ‘Conxuro de Samaín’ en la entrada del Auditorio da Xuventude

El alumnado de Música y Movimiento del Conservatorio Elemental e Escola de Música (CMUS) de Cambados dio el pistoletazo al programa del Samaín, que llena el municipio de actividades como preludio de la noche más aterradora del año. El turno fue así para los más pequeños, que deleitaron a familiares y público con ‘Conxuro de Samaín’.

Lo cierto es que las “actuacións terroríficas, arrepiantes, tremebundas e espantosas” continuarán a lo largo de la semana, a cargo del alumnado del CMUS, en el hall de entrada al Auditorio, en horario de tarde, hasta el 29. Precisamente el jueves tendrá lugar el desfile de la Santa Compaña musical, que volverá a contar con animación y que promete ser multitudinario. Arrancará del Auditorio y recorrerá la calle Ourense, la Praza do Concello, Infantas, Alfredo Brañas y Rúa San Francisco, aunque el itinerario puede sufrir variaciones en caso de lluvia.

Pero la ambientación temática continuará también el viernes 31 con el “desfile terrorífico”, que este año sumará una horda zombie a partir de las 21:30 horas. Antes, a las siete, no faltarán las “cabazas terroríficas” y a las 20:15 horas los “camiñantes brancos”.

El broche final será el sábado 31 con la habitual fiesta temática por el Samaín, esta vez en la Praza de Alfredo Brañas, a partir de las siete de la tarde.