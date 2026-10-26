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Cambados

El DOG publica la ampliación de Martín Códax de Interese Autonómico: 18,6 millones y 46.000 metros más

A. Louro
26/10/2026 19:53
Sede de Bodegas Martín Códax en Burgáns, Cambados
Sede de Bodegas Martín Códax en Burgáns, Cambados
Gonzalo Salgado
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Medio Rural publicó en el Documento Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se declara como Proxecto de Interese Autonómico la ampliación de Bodegas Martín Códax, en Cambados.

La Xunta explica que las actuaciones previstas “trascenden o ámbito municipal”, ya que la actividad de la empresa —en un sector estratégico para el rural, como es el vitivinícola— se distribuye a lo largo de “doce concellos da provincia de Pontevedra na subzona do Val do Salnés”.

En concreto, Bodegas Martín Códax propone una actuación que abarca una superficie de 47.000 metros cuadrados destinada a la adecuación y ampliación de las instalaciones productivas y logísticas, como el aumento de la capacidad de almacenamiento y la creación de una plataforma de distribución logística, así como habilitar otras superficies para nuevas instalaciones complementarias destinadas a oficinas y espacios comunes para los empleados y para el desarrollo de iniciativas enoturísticas y culturales.

El proyecto cuenta con una inversión de 18,6 millones de euros y permitirá crear una veintena de nuevos empleos, así como incrementar la capacidad productiva de esta cooperativa, la cual tiene una importante relevancia dentro de la producción de vinos amparados por denominaciones de origen, especialmente en la de Rías Baixas.

Martín Códax está formada por 332 viticultores que poseen una superficie de 325 hectáreas, además de adquirir uva a alrededor de 135 colaboradores y pequeños productores.

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