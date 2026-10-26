Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados fomenta o uso do galego entre a infancia co reparto de ‘Peixes e outra fauna mariña’

A. Louro
26/10/2026 20:18
A edila de Normalización Lingüística, Mar Pérez, no reparto de exemplares
A edila de Normalización Lingüística, Mar Pérez, no reparto de exemplares
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Concellería de Normalización Lingüística, dirixida pola nacionalista Mar Pérez, asposta polo reparto do libro ‘Peixes e outra fauna mariña’ en todos os centros de ensino do concello, en conmemoración do Mes das Bibliotecas. O obxectivo é que todo o alumnado de Educación Infantil (de tres a cinco anos) posúa un exemplar no seu fogar, para que as crianzas coñezan de primeira man o nome das especies mariñas, algo moi acaído para unha vila mariñeira como é Cambados, segundo sinalou Pérez.

Como material complementario, Magín Blanco compuxo, expresamente, unha canción para este libro e “esta combinación supón unha ledicia e un recurso moi atractivo para as crianzas”.

Ademáis distribuirase por todas as bibliotecas dos centros de ensino, Casas de Cultura e a Biblioteca Municipal Luis Rei, explicou a concelleira.

Pérez destacou con elo a importancia de “dar un golpe na mesa de cara a facer fronte á dura realidade que está a vivir a nosa lingua”, creándose unha “insostible situación de diglosia na que o castelán está a oprimir ao galego en todos os eidos da sociedade”. “Os querealmente nos consideramos galegos e  galegas temos o deber e a obriga de defendela e loitar por ela”, subliñou a edila nacionalista.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620