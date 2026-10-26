Cambados fomenta o uso do galego entre a infancia co reparto de ‘Peixes e outra fauna mariña’
A Concellería de Normalización Lingüística, dirixida pola nacionalista Mar Pérez, asposta polo reparto do libro ‘Peixes e outra fauna mariña’ en todos os centros de ensino do concello, en conmemoración do Mes das Bibliotecas. O obxectivo é que todo o alumnado de Educación Infantil (de tres a cinco anos) posúa un exemplar no seu fogar, para que as crianzas coñezan de primeira man o nome das especies mariñas, algo moi acaído para unha vila mariñeira como é Cambados, segundo sinalou Pérez.
Como material complementario, Magín Blanco compuxo, expresamente, unha canción para este libro e “esta combinación supón unha ledicia e un recurso moi atractivo para as crianzas”.
Ademáis distribuirase por todas as bibliotecas dos centros de ensino, Casas de Cultura e a Biblioteca Municipal Luis Rei, explicou a concelleira.
Pérez destacou con elo a importancia de “dar un golpe na mesa de cara a facer fronte á dura realidade que está a vivir a nosa lingua”, creándose unha “insostible situación de diglosia na que o castelán está a oprimir ao galego en todos os eidos da sociedade”. “Os querealmente nos consideramos galegos e galegas temos o deber e a obriga de defendela e loitar por ela”, subliñou a edila nacionalista.