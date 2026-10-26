Aplazan la vista previa contra doce acusados de fabricar narcolanchas en O Salnés

Imagen de archivo de la operación 'Munari' Cedida

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha aplazado la vista previa contra doce acusados de, presuntamente, fabricar narcolanchas entre Arousa y Salamanca —y con vínculos en Portugal— para distribuirlas posteriormente a distintos puntos de la geografía española, especialmente al sur, para utilizarlas en el tráfico de hachís desde las costas de Marruecos. Así pues, la sección cuarta tenía previsto acoger el próximo jueves, día 29, la audiencia preliminar, pero finalmente se ha suspendido por la baja de una abogada y todavía no hay nueva fecha.

Las penas que pide el Ministerio Fiscal para los acusados van de los siete a los tres años de prisión —hasta un total de sesenta años, entre todos— por delitos de contrabando cometido por medio de personas, entidades y organizaciones; así como multas que superan los 9,4 millones de euros.

La causa se enmarca en la operación ‘Munari’, que se remonta entre enero de 2021 y abril de 2022 y estuvo llevada a cabo por el EDOA de la Guardia Civil de Pontevedra, resultando en numerosos registros en naves de Couto de Abaixo (Castrelo), en Sisán (Ribadumia), en A Pedreira (Meaño), en Calvarrasa (Salamanca) y en Viana do Castelo (Portugal) y numerosos detenidos.

En el transcurso de la investigación realizada, la Guardia Civil constató, al menos, la fabricación, acondicionamiento y puesta a punto y transporte de, al menos, siete embarcaciones semirrígidas de alta velocidad para su uso en operaciones marítimas de narcotráfico. De hecho, los agentes consiguieron instalar unos dispositivos de geolocalización para hacer un seguimiento de las lanchas hasta puntos de Murcia, Cataluña, pero también de Países Bajos, constatándose su utilización para el narcotráfico, especialmente de hachís en operaciones en Marruecos.