Las Xornadas de TDAH Salnés abordan el trastorno en las aulas y desde las diferentes etapas vitales

La jornada se celebró desde el Auditorio da Xuventude Mónica Ferreirós

El Auditorio de Cambados acogió ayer la décima edición de las Xornadas de TDAH Salnés, en las que participaron profesionales de distintos ámbitos que abordaron el trastorno en la infancia y en la adolescencia, la prevención y las terapias o cómo actuar en ámbitos como la escuela, ofreciendo diferentes herramientas.

Una cita anual en la que se aborda el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, desde la prevención y el diagnóstico en diferentes etapas vitales hasta el tratamiento o sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia en relación a este trastorno.

Durante la sesión, la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, recibió la ‘Zoca de Honra’ de la asociación TDAH Salnés, que además la nombró socia de honra en reconocimiento del apoyo de la Xunta al trabajo que esta entidad realiza en el ámbito del TDAH, según celebraron desde el gobierno gallego.

En su discurso, Abeijón destacó la importancia que tiene poner en común las experiencias de personas con este trastorno para avanzar en su conocimiento y para afrontarlo de manera satisfactoria. Además, puso en valor este tipo de encuentros, ya que contribuyen a informar, concienciar y dar más visibilidad al TDAH, celebró.

Asimismo, señaló como fundamental apoyar a las personas con esta condición, desde la infancia a la vida adulta, y también a sus familiares, con el objetivo de que puedan gestionar todas las situaciones a las que se tengan que afrontar en su día a día. Sobre ello, hizo hincapié “na aposta da Xunta por seguir estendendo a rede de atención tempera para o tratamento de problemas de desenvolvemento na infancia”.