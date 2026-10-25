Denuncian la muerte de un perro encontrado con signos de violencia y dentro del mar, en la playa de As Saíñas

La Policía Local contactó con el Refugio tras hallar al can Refugio

El Refugio de Animales de Cambados denunció ayer la muerte de un perro encontrado en la tarde del sábado con signos de violencia en la playa de As Saíñas, en la parroquia de Castrelo. Según explicó su presidenta, Olga Costa, a través de las redes sociales, el can presentaba heridas importantes por el mordisco de otro animal, así como derrames en ambos ojos y un impacto compatible con una patada; así como tenía signos de hipotermia, tras ser hallado dentro del mar.

Así, tras recibir un aviso por parte de la Policía Local, la clínica del Refugio hizo lo posible para salvarlo, pero al final los esfuerzos no dieron sus frutos. “Su estado era crítico y sabíamos que cada minuto contaba”, reconocieron desde el Refugio, pero al menos queda la certeza de que “durante sus últimas horas, hubo personas que lucharon por él, que se preocuparon por su vida y que hicieron todo lo posible para que no se fuera sin ayuda”.

Colaboración ciudadana

Lo cierto es que el maltrato animal no es un caso aislado y desde el Refugio han querido concienciar sobre ello trasladando este caso a través de las redes. Además, han querido agradecer, en primer lugar, “a la persona que lo encontró y no miró hacia otro lado”, dando aviso a la Policía Local. También a este cuerpo han tenido palabras de agradecimiento desde la entidad, por contactar directamente con el Refugio para que “pudiéramos acudir en su ayuda”.

Ahora queda “la impotencia de no haber podido darle una segunda oportunidad” a este animal, que fue encontrado ya con importantes heridas y terminó falleciendo de noche por una hemorragia interna. Sobre las causas, poco se sabe, por lo que en uno de los vídeos difundidos, Costa pide colaboración ciudadana sobre cualquier persona que pueda tener una información sobre los hechos.

“Si fue un perro paseante el que lo mordió” y un individuo lo dejó para “que se muera a su suerte, es inhumano”, advirtió Costa, al igual que “si alguien lo tiró al mar” donde fue encontrado tras sufrir las heridas por el ataque de un animal para que se terminase ahogando. Cuestiones, además, que incumplirían la Ley de Bienestar Animal y que acarrearían, como es lógico, importantes sanciones.

“Hoy no podemos devolverle la vida, pero sí podemos recordar que ningún animal debería sufrir así. Que mirar hacia otro lado nunca sea una opción. Que avisar, actuar y ayudar puede marcar la diferencia”, concluyeron desde el Refugio en un emotivo comunicado.

No es, por desgracia, un caso aislado. Recientemente una familia de Vilaxoán denunció también sendos ataques con una escopeta de balines a su gato. Disparos que se produjeron también, por ejemplo, contra las colonias felinas en O Grove, según advirtió recientemente la asociación O Jato Meco, que pidió una investigación.