Piden 60 años de cárcel y 9,4 millones para doce acusados de fabricar narcolanchas

Uno de los registros realizados en la operación ‘Munari-Cundinamarca-Tulipán’ Cedida

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra acogerá el próximo jueves, día 29, la vista oral contra doce detenidos en la operación ‘Munari’, que desarticuló una red dedicada presuntamente a la construcción de narcolanchas entre Galicia y Salamanca y con vínculos en Portugal, para distribuir posteriormente las embarcaciones semirrígidas de alta velocidad a distintos puntos de la geografía española, especialmente al sur, para utilizarlas en el tráfico de hachís desde las costas de Marruecos. En total, el Ministerio Fiscal pide por estos hechos un total de sesenta años y seis meses de prisión para los doce acusados —que van de los siete a los tres años y solicita el sobreseimiento provisional para otros dos— y multas que superan los 9,4 millones de euros

La operación se remonta entre enero de 2021 y abril de 2022 y estuvo llevada a cabo por el EDOA de la Guardia Civil de Pontevedra, resultando en numerosos registros en naves de Couto de Abaixo (Castrelo), en Sisán (Ribadumia), en A Pedreira (Meaño), en Calvarrasa (Salamanca) y en Viana do Castelo (Portugal) y numerosos detenidos.

En el transcurso de la investigación realizada, la Guardia Civil constató, al menos, la fabricación, acondicionamiento y puesta a punto y transporte de, al menos, siete embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, para su uso en operaciones marítimas de narcotráfico. De hecho, los agentes consiguieron instalar unos dispositivos de geolocalización para hacer un seguimiento de las lanchas hasta puntos de Murcia, Cataluña, pero también de Países Bajos, constatándose su utilización para el narcotráfico, especialmente con Marruecos.

Sin embargo, se llegaron también a incautar una embarcación rígida en la nave de Couto de Abaixo (valorada en 53.300 euros), otras dos semirrígidas en la nave de Salamanca y una decena de alta velocidad en Viana do Castelo, todas ellas valoradas en más de 100.000 euros, además de otras dos narcolanchas en un astillero de Valença, pero que fueron devueltas finalmente por las autoridades portuguesas, ya que en el país luso no existe la prohibición de poseer este tipo de embarcaciones. Además, también se hallaron en los registros distinto material destinado a la construcción de estas narcolanchas y también elementos de las mismas y motores fueraborda utilizados para las mismas.

Penas solicitadas

Por todo ello, el Ministerio Fiscal imputa a tres de los acusados delitos de contrabando cometido por medio de personas, entidades y organizaciones derivándose de una especial facilidad para su comisión. Así, pide penas de siete años de prisión para cada uno y multas de 319.250 euros para dos de ellos y otra de seis millones para el principal acusado, al ser considerado “una de las personas que dirigían y controlaban la fabricación y puesta a punto de las embarcaciones” desde la nave de Calvarrasa, en Salamanca.

Los otros nueve acusados, se enfrentan a penas que van desde los tres años y nueve meses de prisión a los cuatro años y nueve meses y multas desde los 255.400 a los 355.000 euros, por delitos de contrabando, pero solo realizados a través de una organización.

Así pues, en total, las penas de prisión suman un total de sesenta años y seis meses y las multas que se exigen desde el Ministerio Fiscal superan los 9.435.000 euros. De igual modo, piden el comiso de las embarcaciones, dinero, instrumentos, vehículos y diversos efectos (también móviles u ordenadores) intervenidos durante la operación policial, así como al pago de las costas del procedimiento.