La serie ‘Clanes’ concluye el rodaje de su tercera temporada

Imagen promocional de la serie Cedida

La serie ‘Clanes’, ambientada en Cambados, ha finalizado ya los rodajes de su tercera y última entrega. Así, la ficción producida por Vaca Films volverá a Netflix en 2027, tras rodar desde este verano en localizaciones como la villa del albariño, O Grove, Carril, Pontevedra, A Coruña, Ares, Oleiros o Ferrol.

Protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, figuran en el reparto actores como Luis Zahera, Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado, entre otros, para esta tercera entrega, que estará dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez y con guion de Jorge Guerricaechevarría.

Así pues, la tercera temporada recupera la historia después de un año de donde la dejó. Ana (Lago) ha pasado página y vive una nueva vida como testigo protegida, muy lejos de Cambados, junto a su madre y su hija Sara. Mientras tanto, Daniel (Novas) también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida al margen de los negocios de su familia, aunque su gran obsesión es encontrar a Ana y Sara. Sin embargo, los Padín viven su peor momento: un clan albanés está intentando quedarse con todo el negocio y sus métodos van a romper la paz. Los Padín van a estar contra las cuerdas y será difícil que sus negocios no vuelvan a salpicar a ambos.