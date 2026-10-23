Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La serie ‘Clanes’ concluye el rodaje de su tercera temporada

A. Louro
23/10/2026 20:53
Imagen promocional de la serie
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La serie ‘Clanes’, ambientada en Cambados, ha finalizado ya los rodajes de su tercera y última entrega. Así, la ficción producida por Vaca Films volverá a Netflix en 2027, tras rodar desde este verano en localizaciones como la villa del albariño, O Grove, Carril, Pontevedra, A Coruña, Ares, Oleiros o Ferrol.

Protagonizada por Clara Lago  y Tamar Novas, figuran en el reparto actores como Luis Zahera, Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado, entre otros, para esta tercera entrega, que estará dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez y con guion de Jorge Guerricaechevarría.

Así pues, la tercera temporada recupera la historia después de un año de donde la dejó. Ana (Lago) ha pasado página y vive una nueva vida como testigo protegida, muy lejos de Cambados, junto a su madre y su hija Sara. Mientras tanto, Daniel (Novas) también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida al margen de los negocios de su familia, aunque su gran obsesión es encontrar a Ana y Sara. Sin embargo, los Padín viven su peor momento: un clan albanés está intentando quedarse con todo el negocio y sus métodos van a romper la paz. Los Padín van a estar contra las cuerdas y será difícil que sus negocios no vuelvan a salpicar a ambos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620