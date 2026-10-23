El Supremo ratifica cárcel para ‘Parido’ por blanqueo y obliga a repetir el juicio contra uno de sus socios

Fachada del Tribunal Supremo EC

El Tribunal Supremo ha confirmado una pena de cuatro años y medio de cárcel para el cambadés Juan Carlos Fernández Cores, alias ‘Parido’, por un delito de blanqueo de capitales, además de una multa de cerca de 1,3 millones de euros. Por el mismo delito la Audiencia Nacional había condenado también a su esposa y a una expareja a dos años y nueve meses de cárcel y multas de 206.135 y 288.900 euros, respectivamente.

Así, pese al recurso de casación presentado por el ‘Parido’, fundamentado hasta con siete argumentos distintos, el alto tribunal ratificó la condena, demostrando probado que “el acusado, para aflorar el dinero que obtenía del tráfico ilícito de drogas y poder reintroducirlo en el circuito financiero legal y poder disfrutarlo él y sus familiares más cercanos articuló un entramado de sociedades de personas interpuestas” a través de ingresos en cuentas bancarias controladas por su abogado portugués, inicialmente acusado y que actuaba por el encargo de el ‘Parido’. El letrado habría, además, realizado distintas inversiones inmobiliarias —a través de sociedades inicialmente controladas por él—, por ejemplo un chalé y fincas en A Cañiza.

Precisamente este abogado había sido absuelto, así como otros dos encausados y una empresa vinculada con él. Fue porque se entendió que se había vulnerado su derecho a no sufrir indefensión y no contar con todas las garantías. Se alegó que la declaración ante las autoridades portuguesas no se había realizado ante presencia judicial y con abogado, y que la instrucción se había llevado a cabo totalmente a su margen, sin haber tenido intervención en la misma y sin conocer el contenido de lo investigado.

Ante esta sentencia, el Ministerio Fiscal presentó recurso de casación solicitando la anulación de la sentencia absolutoria del abogado y la repetición de un nuevo juicio oral contra él y las sociedades que él controlaba. Lo que hizo la Fiscalía fue argumentar que la orden europea de investigación dirigida a Portugal desde el Juzgado Central “permite afirmar que se garantiza el derecho a defensa del acusado”. En la misma se acuerda su detención y declaración, pese a que “hay un error material” al identificarlo como el propio ‘Parido’, pese a que “es fácilmente subsanable”, ya que “se refiere al acusado como representante legal de las personas jurídicas y con el domicilio propio” del abogado.

Una síntesis que aceptó el Tribunal Supremo, que señaló que su defensa “tuvo un cabal conocimiento de su condición de imputado y de los hechos objeto de la imputación. Así, pese a que el juzgado de instancia acordó la nulidad de las actuaciones derivada de la falta de declaración del acusado, el Supremo entiende que durante la tramitación de la orden europea se ofreció la posibilidad de declarar, algo que no realizó, aunque se le advirtió de la posibilidad de personarse en la causa para tomar conocimiento de la imputación realizada y participar activamente en la fase instructura.

Por ello, el alto tribunal considera necesario repetir el juicio en su contra y declarar nula la sentencia absolutoria, no obstante manteniendo las condenas contra el ‘Parido’, su esposa y una expareja del mismo.