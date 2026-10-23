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Diario de Arousa

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Cambados

La campaña del contenedor marrón toma impulso al sumar una treintena de usuarios

A. Louro
23/10/2026 06:02
Imagen de archivo de una campaña similar en un municipio arousano
Gonzalo Salgado
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El nuevo sistema de recogida de materia orgánica —el llamado contenedor marrón— comienza ha coger impulso en Cambados a través de la campaña ‘Súmate ao Voluntariado Marrón’, que acogió el pasado miércoles una acción informativa que consiguió implicar en el servicio a unos 35 usuarios.

La idea es implantar este sistema de recogida en el casco urbano, complementando así el compostaje en el rural. Así pues, los nuevos usuarios recibirán la llav con la que poder abrir el colector para garantizar la calidad de su contenido, además de un caldero marrón aireado de diez litros para uso doméstico y bolsas de compostaje para los primeros usos. El Concello ha contratado además este servicio con la empresa habitual, que realiza una recogida separada de estos contenedores y de la recogida puerta a puerta de los establecimientos, para después trasladar esta materia orgánica hasta la planta de Baión.

La Praza do Concello acoge este sábado, de 10:30 a 13:30 horas una nueva sesión de esta campaña informativa, que busca explicar al vecindario en que consiste este proyecto, resolver sus dudas y animar a participar como voluntarios. Cabe recordar que ya hay instalados una decena de colectores marrón en calles del casco urbano.

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