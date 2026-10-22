Unións Agrarias denunciará ante la AICA la “brutal baixada de prezos” de la uva en Rías Baixas
El sindicato llama a “racionalizar o crecemento”: “Non podemos medrar sen sentido, porque leva a ter uva barata”
La Denominación de Orixe Rías Baixas vivió este año una buena vendimia en términos de cantidad y calidad, con unos 46,85 millones de kilos de uva provisionales. Sin embargo, “non foi unha boa colleita” para los viticultores, según denuncia Unións Agrarias, que vuelve a incidir en la “brutal baixada de prezos” de la uva. De hecho, el sindicato advierte que está “analizando” los datos de la cosecha de la mano de productores y del servicio jurídico, para denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) prácticas irregulares de las bodegas en la compra del fruto.
“A AICA está para protexer, e toda a uva que se pagase por debaixo de custos de produción ímola denunciar porque non podemos permitir que nunha das DO de maior prestixio e que produce viños de calidade os viticultores teñan que malvivir”, arremetió UUAA, que indició que “houbo adegas que ameazaron con deixar sen recoller ata un 40% da produción e impuxeron unha baixada de prezos desorbitada”.
“Tivemos unha colleita de grande calidade e histórica en canto a volume, pero non foi unha boa colleita para os viticultores que, cos custos de produción disparados, no mellor dos casos seguen cobrando o mesmo ou moi por debaixo do que viñan percibindo en anos anteriores”, resumió el sindicato.
“Racionalizar o crecemento”
Así, desde Unións Agrarias incidieron en la importancia de “racionalizar o crecemento” de la DO. En este sentido, recordaron que de 2020 a 2025 la superficie vinícola en Galicia aumentó en mil hectáreas, mientras que el número de viticultores se redujo en 1.200. “Estamos ante un cambio de modelo vitícola que está levando por diante a nosa viticultura tradicional”, advirtieron. “Temos colleitas históricas, pero está a haber problemas de mercado, o que redunda en caídas do prezo en orixe. Non podemos medrar sen sentido, porque iso levará a ter moita uva pero barata, e ese non é o modelo galego”, concluyeron.
Asimismo, el sindicato llamó también a actualizar los registros vitícolas y adaptar los rendimientos. “Non produce o mesmo unha viña no Salnés que no Rosal ou no Ulla. Hai que adecuar os rendementos para adecuar a produción á realidade do campo, garantindo a venda do que se produce e pechando a porta á entrada de uva foránea”,
Además de ello, UUAA insta a la Xunta a publicar costes de producción de referencia adaptados a la realidad de las distintas DO para asegurar que no haya ventas por debajo de ese importe, así como a vincular la concesión de ayudas públicas a la compra de uva y al pago de la misma. “As axudas para reestruturación de viñedo, mellora e promoción están ben e son necesarias, pero deben vincularse a compromiso de compra e prezo. Non pode ser que unha adega que o ano pasado recibiu millóns de euros para promoción este ano no mellor dos casos baixe 20 céntimos aos viticultores”, sentenció el sindicato.