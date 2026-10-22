El pago de 16.500 euros podría rebajar tres años de cárcel al acusado de doble agresión en el Albariño

El acusado lleva en prisión provisional desde agosto de 2025 Cedida

El juicio contra el acusado de doble agresión en la Festa do Albariño de 2025 tendrá lugar en el mes de enero en la Audiencia Provincial, después de que las partes no llegaran hoy a un acuerdo en la vista previa. Su defensa pedía una reducción de tres años de prisión de los diez que solicita la Fiscalía, pero para ello debe reunir los más de 16.500 euros que piden de indemnización para las dos víctimas, por lo que no se descarta que aún puedan llegar a acuerdo antes de la vista oral.

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En concreto, el Ministerio Fiscal le imputa dos delitos de lesiones con instrumento peligroso y arma blanca por los hechos sucedidos el 1 de agosto de 2025, durante la celebración de la multitudinaria cita enogastronómica. Además, concurre para ambos delitos el agravante de reincidencia, ya que había sido condenado apenas un mes antes de la agresión por otro delito de lesiones a la pena de un año y medio de cárcel que quedó suspendida.

Así pues, aunque la audiencia previa no acabó en conformidad, ambas partes no descartaron a la salida de la vista la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de la celebración del juicio. Para ello, el acusado debe efectuar el pago de los 16.500 euros como indemnización a las dos personas que resultaron heridas: 11.5727,59 euros para la primera de las víctimas y 4.753,18 euros para la segunda.

Hechos de los que se le acusa

Los hechos se remontan al viernes del Albariño de 2025, en las inmediaciones de la Praza das Rodas, donde el acusado se encontraba con su pareja. Allí, según el relato del fiscal, el joven —vecino de Marín y que se encuentra en prisión provisional desde el 3 de agosto del pasado año— le propinó “un fuerte puñetazo en la cara” a una de las víctimas, haciéndole caer al suelo. Acto seguido, cogió la copa de cristal que llevaba colgada del cuello y lo golpeó de nuevo en la cara con ella, tras lo que salió corriendo del lugar.

En su intento de huida, sin embargo, fue perseguido por una tercera persona con la intención de retenerlo hasta la llegada de la Guardia Civil, pero pudo sorprenderla y la apuñaló en el hombro con una navaja con la intención de deshacerse de la persecución, siempre según el relato de la Fiscalía.

La defensa, sin embargo, señala que el desencadenante fue una agresión a su pareja y niega que portase una navaja. Pese a todo ello, la vista previa terminó sin acuerdo y, de no cambiar la situación, el juicio se celebrará el próximo mes de enero en la Audiencia Provincial.