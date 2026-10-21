Hackean la web del Concello, que ya trabaja en una nueva para superar esta, “obsoleta”

Los internautas ya no pueden acceder al portal municipal, pero todavía disponen de la sede electrónica

El Concello de Cambados sufrió el hackeo de su página web, www.cambados.es, lo que ha derivado en la imposibilidad de acceso para los internautas. El Ayuntamiento ya trabaja en la elaboración de una nueva.

Así lo confirmó hoy el alcalde, el socialista Samuel Lago, que explica que el portal ya había sufrido un ataque anterior hace unos meses. En ambos casos, asegura, no se ha visto comprometido ningún dato sensible y el dominio sigue asegurado.

Sigue la sede electrónica

Los usuarios todavía disponen de la sede electrónica, el portal donde se pueden realizar más trámites ciudadanos. “La web tiene como dos apartados, uno que es público de información, básicamente el ciudadano, que fue el que afectaron, y después otro que es sede electrónica y que es la parte segura. Esa parte no fue afectada”, subraya el regidor.

“Ya cambiamos las contraseñas todas de los dominios para que no afectaran tampoco dominios de cambados.es. Entonces, en principio, no debería haber ningún problema. Es una web que estaba obsoleta, estábamos ya en trámite de renovación porque hubo otro ataque hace unos meses que también nos deshabilitó parte de la web”, explica.

Añade que trabajan ya en una “más moderna y sobre todo más segura”, “porque esta ya es muy anticuada, tiene sobre quince años”. “Por suerte no afectó a ningún dato comprometido, ni hubo robo de datos, ni intromisión en expedientes municipales, ni nada de nada”. Por ello, valora que se trata más de “una molestia, claro que sí, pero no tiene consecuencias”.

Entretanto, desde el PP afean la posición del gobierno: “Parece ser que han hackeado la web del Concello y que el alcalde no va a hacer nada”, lamentan.