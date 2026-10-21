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Cambados

El Albariño y el Jamón de los Pedroches sellan su hermanamiento

D. A.
21/10/2026 18:15
Un momento del acto
Un momento del acto
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Las fiestas del Albariño de Cambados y la del Jamón Ibérico de los Pedroches se hermanan. Fue en un acto con el Ayuntamiento de Villanuva de Córdoba, a través de un protocolo de colaboración mutua, en la Casa de Galicia en Madrid. Allí también hubo un acto con prensa y sectores especializados.

Se trata del segundo acto con motivo de este hermanamiento. El tercero será en la propia Feria del Jamón Ibérico de Bellota en Villanueva de Córdoba. 

"O que se pretende con estes eventos é unha potenciación mutua, unha colaboración que nace primeiro a través das propias denominacións de orixe" y que "agora se traslada tamén aos concellos coas propias festas", valora el regidor cambadés, Samuel Lago. 

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