Pérez responsabiliza a sus antecesores en el Pósito por el agujero de Porto de Cambados

Alejandro Pérez, patrón mayor de la Cofradía de Cambados, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

La sentencia del exgerente de Porto de Cambados ha reavivado viejas heridas en la Cofradía. El patrón, Alejandro Pérez, no descarta todavía recurrir el fallo, ya que considera que la pena de cárcel impuesta (dos años y medio) y el desfalco reconocido (36.000 euros) “quédanse curtos” ante los indicios con los que cuentan desde el Pósito, aunque celebra que el fallo “recoñecera” la apropiación indebida por parte del anterior gestor de la empresa de la vieira. No obstante, señala también la “responsabilidade” de sus antecesores.

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Así, Pérez reitera que ya cuando formaba parte de la xunta xeral se alertó al anterior gobierno de que “algo non funcionaba ben” y “non se fixo nada”. El patrón explica que a la entrada del ya condenado a la empresa, en 2019, había un saldo positivo de 235.000 euros, que se “fulminou” en un año. Así, en 2020 se contrató una póliza de crédito de 170.000 euros que también se esfumó. Unos gastos que encendieran las alarmas ya de los entonces críticos sin que el Pósito lo despidiera hasta 2022. “Por que non o fixeron antes?”, se pregunta Pérez, que recrimina a sus antecesores de dejación de funciones.

Unas cuantías -que cuantifica en unos 400.000 euros- que no se han podido certificar en el juicio, viéndose reducido el desfalco a los 36.000 euros por la sentencia, ante la “imposibilidade económica” de contratar una auditoría exhaustiva de los tres años de gerencia. Así, tras pedir presupuestos, la Cofradía necesitaba 30.000 euros para contratar este análisis, de los que carecía. También la dificultad de probar, según la versión de Pérez, la venta de producto sin tener facturas o albaranes, que causó un gran prejuicio al Pósito. De hecho señala que unas 100.000 unidades de vieira desaparecieron.