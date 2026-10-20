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Diario de Arousa

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Cambados

El PP carga por el “mal estado” de las aceras y el gobierno defiende obras en ellas por 6.500 euros

Lago: “Parece que Sabela Fole non vivise en Cambados ou non se entera moito do que pasa ao seu arredor”

Beni Yáñez
20/10/2026 18:54
obras aceras Cambados
Trabajos ejecutados durante estas semanas
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El PP y el gobierno de Cambados se enfrentaron hoy por el estado de las aceras. Su deterioro, afirma el PP, supone un “risco” que “provoca caídas “y “dificulta a mobilidade”. Mientras, desde la Alcaldía defienden una reciente inversión, justamente, en la mejora de estas sendas para peatones, lo que llevó al alcalde, a dudar de la idoneidad de la crítica.

Los conservadores lamentan que “as lousas de practicamente todas as rúas estean afundidas, partidas, abombadas, descolocadas ou non existan” y achacan esta situación “á falta do debido mantemento polo goberno de Samuel Lago”, criticando, en general, “o estado de abandono da vila”.

La portavoz popular, Sabela Fole, apunta que se han dado además “accións de feísmo” en entornos patrimoniales “nas que a falta de lousas se substitúa botándolle cemento”. Añade que a “estes problemas se suma a moi deficiente limpeza con acumulación de lixo, suciedade e cheiros”.

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Algunos de los desperfectos que denuncia el grupo opositor 
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Desde el ejecutivo

Por su parte, el regidor, Samuel Lago, replicaba que “resúltame moi chamativo que o PP envíe unha nota sobre o estado das beirarrúas xusto cando levamos varias semanas facendo estas reparacións”. Por ello, opina que “parece que Sabela Fole non vivise en Cambados ou non se entera moito do que pasa ao seu arredo”.

A este respecto, explica que “as obras foron realizadas por unha empresa local por un importe de 6.500 euros, e actuouse sobre arredor de corenta puntos”.

Sin embargo, los populares insisten en su crítica. “Andar polas rúas de Cambados é insufrible, xa que non están nunhas condicións mínimas, dando unha imaxe lamentable e, o máis grave, provocando moitas dificultades para camiñar polas continuas irregularidades do terreo, especialmente ás persoas con mobilidade reducida”, valora Fole. “Temos unha vila preciosa pero que está sumida nunha degradación e abandono absolutos porque temos un goberno superado que ademais pasa absolutamente de todo”, censura nuevamente al ejecutivo de coalición.

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