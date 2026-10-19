El SLG reitera sus reclamos a la Xunta por la “crise da DO”: uva sin recoger y precios a mínimos

Trabajos de vendimia en una bodega saliniense durante la campaña de este año Mónica Ferreirós

El Sindicato Labrego Galego (SLG) reiteró ayer la necesidad de una respuesta por parte de la Xunta de Galicia ante lo que consideran una “crise” en la Denominación de Orixe (DO) Rías Baixas. Entre los problemas, destacan la no recogida de la totalidad de la uva y los bajos precios marcados por determinadas bodegas, “froito de que a administración autonómica non cumpriu coa fixación dos custos de produción”, tal y como se solicitó por unanimidad en el Pleno del Consello Regulador, celebrado el pasado mes de junio. “Pasados xa dous meses, seguimos sen recibir comunicación nin información de ningún tipo por parte das administracións”.

La entidad ha recopilado diferente documentación durante esta vendimia, detectando contratos de compra-venta por debajo de lo que consideran el coste de producción, que desde la organización se estima en 1,50 euros por kilo, en la DO Rías Baixas. Esto coincide con los datos ya denunciados anteriormente por el SLG: precios de entre 1,20 y 1,30 euros por kilo de uva, por ejemplo en O Rosal, y ventas documentadas incluso entre 0,60 y 0,80 euros por kilo.

Además de un supuesto silencio por parte del gobierno gallego —pese a que desde Medio Rural ya avanzaron la falta de peticiones por parte del Consello Regulador—, el SLG denuncia que “non é de recibo nin lícito que a Xunta de Galicia subvencione o pago da uva a adegas que están incumprindo descaradamente a Lei da Cadea Alimentaria”, por lo que reclaman que se fije un precio mínimo de compra para poder acceder a estos subsidios dando cumplimiento a la ley autonómica.