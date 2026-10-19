Cambados agota entradas para despedir el ciclo de teatro con ‘Memorias dun neno labrego’

Una adaptación de la novela 'Memorias dun neno labrego' de Neira Vilas a la dimensión teatral, en una localidad arousana DA

La Concejalía de Cultura de Cambados despide este viernes, día 23, el Ciclo de Teatro de Outono con la representación de ‘Memorias dun neno labrego’, uno de los clásicos de Neira Vilas, en formato grande gracias a la compañía Contraproducións y su director Cándido Pazo. Lo hará además con un lleno absoluto en el Auditorio da Xuventude, tras agotarse todas las entradas de forma anticipada.

Así pues, este clásico de la literatura gallega escrita por Xosé Neira Vilas, al que se dedicará el Día das letras Galegas en el próximo año 2027, pondrá el colofón a este mes de octubre de teatro desde A Xuventude. Un espectáculo que promete ser emotivo y divertido y que combina la experiencia de Cándido Pazó como autor, actor y director, con su reconocida trayectoria como contador de historias y monologuista.

Es así una nueva versión teatral de la historia de Balbino, cuyos recuerdos se presentan en él como la memoria colectiva de una Galicia rural que se fue diluyendo o transformando con los años, poniendo en primer término la emoción, pero echando mano también del humor y de la comunicación directa con el público durante la función.